Polícia Civil prende três homens por tráfico de drogas em Machadinho

Publicada em 15/01/2026 às 08h50
Em ação integrada realizada nesta quarta-feira (14), a Polícia Civil do Estado de Rondônia e a Polícia Militar, prenderam três homens em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no município de Machadinho d’Oeste. A operação foi resultado de trabalho técnico e qualificado, culminando na interceptação do grupo no momento exato em que realizava a entrega de entorpecentes na entrada da cidade, o que possibilitou a prisão imediata dos envolvidos.
No decorrer das diligências, os policiais se deslocaram até uma chácara vinculada à ação criminosa, onde localizaram diversos pacotes de drogas ocultados de forma inusitada, escondidos no interior de uma “casa de bonecas”.
No local, foram apreendidas porções de substâncias entorpecentes do tipo crack e maconha. Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial competente, juntamente com todo o material apreendido, onde permaneceram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.
A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso permanente com o enfrentamento ao tráfico de drogas e demais crimes que atentam contra a ordem pública, atuando de forma técnica e contínua na repressão qualificada à criminalidade. A atuação integrada fortalece as ações de segurança pública, contribuindo de forma decisiva para a preservação da segurança da sociedade rondoniense.
