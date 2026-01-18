PM prende dependente químico acusado de espancar a própria mãe idosa

Publicada em 18/01/2026 às 10h00
Na tarde de sábado 17 , um homem aparentando pouco mais de 40 anos foi preso no bairro Belém, em Vilhena, após chegar em casa bêbado (e supostamente drogado) e passar a agredir a mãe idosa.
A Polícia Militar foi acionada por vizinhos da aposentada de mais de 70 anos, atingida com socos e pontapés pelo filho. Uma das pancadas atingiu a vítima no nariz, mas ela também apresentava hematomas em outras partes do corpo.
O histórico de violência do acusado quando bebe inclui ameaças e outros atos hostis contra a mãe, mas segundo moradores próximos, esta foi a primeira vez que a idosa sofreu espancamento.
Conforme uma vizinha, na mesma residência moram a vítima, o filho agressor e a nora (esposa dele), além de uma criança de cerca de 9 anos. Além de ser vítima do casal, a anciã também ajuda a sustentar os dois, junto com o neto.
Ontem, de acordo com o relato de uma testemunha, o denunciado fugiu ao perceber que a PM tinha sido acionada, mas a guarnição permaneceu na casa até ele retornar e ser preso em flagrante.
