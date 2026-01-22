“Nunca desistam”: Latino fala sobre internação do filho em clínica de reabilitação

Publicada em 22/01/2026 às 15h46
O cantor Latino usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para tornar pública uma decisão familiar delicada: a internação do filho Guilherme Namentti em uma clínica de reabilitação. No relato, o artista destacou que a medida foi tomada como um gesto de cuidado e esperança, após um histórico de conflitos e tentativas de aproximação.
Latino contou que conheceu o filho apenas em 2018, quando Guilherme tinha 20 anos, e que, desde então, a relação passou por momentos de tensão expostos publicamente. Ainda assim, afirmou que nunca deixou de acreditar em uma mudança. “Tivemos conflitos, como toda família, mas nunca deixei de acreditar nele”, escreveu, ao explicar que houve períodos de afastamento necessários para que a situação não saísse ainda mais do controle.
No desabafo, o cantor também mencionou as críticas e julgamentos que cercaram a relação entre pai e filho. Segundo ele, comentários externos não refletiram a complexidade do momento vivido pela família. “Muitos falaram sem saber. Muitos só queriam ver o circo pegar fogo”, afirmou, ressaltando que optou por manter o foco no apoio ao filho.
O artista destacou que a decisão pela internação partiu da busca por um novo começo. “Hoje, ver esse filho buscando um novo caminho, fazendo planos e olhando pra frente, e não mais para o passado sombrio, é a maior recompensa que eu poderia ter”, escreveu, ao comentar a iniciativa de Guilherme em procurar ajuda.
Ao encerrar a mensagem, Latino reforçou a importância de não desistir dos vínculos familiares, mesmo em cenários difíceis. “Eu escolhi o amor, a responsabilidade e a esperança”, declarou. Para o cantor, a experiência pode servir de exemplo para outros pais. “Nunca desistam dos seus filhos. Sempre haverá uma luz no fim do túnel”, concluiu.
