Novas creches ampliam atendimento integral a crianças em distritos de Nova Mamoré

Publicada em 13/01/2026 às 15h46
Cerca de 140 novas vagas em tempo integral para a educação infantil passarão a ser ofertadas em Nova Mamoré com a implantação de duas creches nos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis. As futuras unidades foram projetadas para atender aproximadamente 70 crianças cada, ampliando o acesso à educação básica, à alimentação adequada e ao cuidado diário em regiões afastadas da sede do município.
A construção das creches será viabilizada por meio de emendas parlamentares destinadas pelo ex-deputado federal Expedito Netto. Os recursos permitirão a execução das obras e a implantação da estrutura necessária para o funcionamento das unidades, voltadas ao atendimento contínuo de crianças da educação infantil.
A autorização formal para o início dos trabalhos foi oficializada na última sexta-feira, 10, com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Marcélio Brasileiro. O ato administrativo marcou o início do processo de construção das duas unidades educacionais nos distritos contemplados.
Com a implantação das creches, a rede municipal de ensino passa a contar com novos equipamentos públicos voltados especificamente ao atendimento da primeira infância, atendendo famílias que residem em localidades mais distantes da área urbana central de Nova Mamoré.
