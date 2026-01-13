Novas creches ampliam atendimento integral a crianças em distritos de Nova Mamoré
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/01/2026 às 15h46
Nos acompanhe pelo Google News

 Cerca de 140 novas vagas em tempo integral para a educação infantil passarão a ser ofertadas em Nova Mamoré com a implantação de duas creches nos distritos de Nova Dimensão e Jacinópolis. As futuras unidades foram projetadas para atender aproximadamente 70 crianças cada, ampliando o acesso à educação básica, à alimentação adequada e ao cuidado diário em regiões afastadas da sede do município.

A construção das creches será viabilizada por meio de emendas parlamentares destinadas pelo ex-deputado federal Expedito Netto. Os recursos permitirão a execução das obras e a implantação da estrutura necessária para o funcionamento das unidades, voltadas ao atendimento contínuo de crianças da educação infantil.

A autorização formal para o início dos trabalhos foi oficializada na última sexta-feira, 10, com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Marcélio Brasileiro. O ato administrativo marcou o início do processo de construção das duas unidades educacionais nos distritos contemplados.

Com a implantação das creches, a rede municipal de ensino passa a contar com novos equipamentos públicos voltados especificamente ao atendimento da primeira infância, atendendo famílias que residem em localidades mais distantes da área urbana central de Nova Mamoré.

Geral Educação
Imprimir imprimir