BARCELONA VENCE
Na abertura do rondoniense de futebol, o Barcelona (PVh) venceu sábado por 2x0 o União Cacoalense e somou três pontos no Aglair Tonelli no sábado, em jogo sem torcida porque as obras das arquibancadas ainda não foram concluídas.
OS DEMAIS JOGOS
Ainda no sábado empate de 2x2 entre Porto Velho e Rondoniense e, domingo, Ji-Paraná 2x0 Guaporé.
QUARTA e QUINTA
Na quarta-feira, dia 21, inicia a segunda rodada, com Barcelona x Porto Velho e Guaporé x União Cacoalense, Na quinta a estreia do veterano Genus, que folgou na primeira rodada, contra o Rndoniense.
KINGS WORLD, DEU BRASIL
Num esporte que poucos conhecem no Estado, o Brasil bateu o Chile por 6x2 e tornou-se bicampeão mundial, o Kings Word. Essa foi a segunda disputa do mundial, este ano jogado no Allianz Parque, com muitas reclamações sobre o estado do gramado.
CHUMBO QUENTE
Três jogos, 1 ponto ganho e duas derrotas. É o Flamengo no cariocão. E nesta próxima quarta o adversário é o Vasco, clube que não vem tendo grandes resultados quando os dois se encontram. O Vasco é o segundo da chave A e o Fla o 5º da B.
OS JOGOS
Este ano devido ao calendário apertado da CBF – realização da Copa do Mundo – o cariocão tem jogos em que os times da chave A jogam só com os da chave B. Depois vem o mata-mata.
SUPERLIGA DE VÔLEI
O Sesc/Flamengo, líder da superliga feminina de vôlei, venceu o Praia Clube por 3 sets a 1. No meio da semana o Fla perdeu a invencibilidade na derrota para o Fluminense por 2x3.
SENEGAL
Derrotando na prorrogação o Marrocos, o Senegal é o novo campeão africano. Os dois estão classificados para a Copa do Mundo tripartite.
