Nível do Rio Jaru sobe rapidamente e Defesa Civil alerta para risco de alagamentos

Publicada em 06/01/2026 às 08h30
Na tarde desta segunda-feira (05), a Defesa Civil de Jaru emitiu o alerta vermelho para o risco de alagamento nas áreas próximas ao Rio Jaru.
No momento da emissão do alerta, o nível do rio estava em 6,88 metros. As intensas chuvas que atingiram a região nos últimos dias influenciam diretamente para que o nível suba rapidamente.
A Defesa Civil monitora a situação em tempo real e orienta que os moradores do entorno da Rua Beira Rio, nos setores 02 e 03, redobrem a atenção. Em caso de emergência, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.
Pessoas que precisarem de suporte para a retirada de móveis e outros pertences, devem ligar para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, por meio do telefone 69 99260-1547.
