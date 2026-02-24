Alex Redano solicita operação tapa buracos na RO-140 entre a BR-364 e Cacaulândia

Por Mateus Andrade

Publicada em 24/02/2026 às 08h10

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, solicitando a realização urgente de operação tapa buracos na rodovia RO-140, no trecho que liga a BR-364 ao município de Cacaulândia.



Segundo o parlamentar, a recuperação da rodovia é uma medida necessária para garantir mais segurança aos usuários. “Recebemos diversas reclamações de moradores e produtores rurais sobre as condições da estrada. A realização da operação tapa buracos é fundamental para melhorar o tráfego e evitar acidentes, assegurando mais tranquilidade para quem precisa utilizar esse trecho diariamente”, destacou.



De acordo com o deputado, a RO-140 é uma via importante para o transporte de pessoas e para o escoamento da produção rural, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da região.



O parlamentar ressaltou ainda que as condições atuais da estrada têm causado transtornos aos motoristas, além de prejuízos econômicos aos produtores e comerciantes. A expectativa é que os serviços sejam realizados com brevidade, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para todos os usuários.



Foto: Thyago Lorentz