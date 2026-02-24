Campus Ariquemes promove Projeto de Acolhida para integrar novos estudantes do Ensino Médio Técnico

Por IFRO

Publicada em 24/02/2026 às 09h00

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizou o Projeto de Acolhida de Calouros para recepção e integração dos estudantes ingressantes nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Informática, Alimentos e Agropecuária. A ação teve como objetivo apresentar a estrutura institucional, os cursos ofertados, as possibilidades de formação profissional e orientar os alunos quanto à rotina acadêmica, fortalecendo o sentimento de pertencimento desde o início da trajetória escolar.

Os calouros participaram de momentos de apresentação institucional, conheceram os espaços do campus e interagiram com professores, coordenações e estudantes veteranos. A programação também incluiu dinâmicas de integração, esclarecimentos sobre a organização curricular, projetos de ensino, pesquisa e extensão, além dos serviços de apoio ao estudante. No evento também foram homenageados os alunos que obtiveram os melhores desempenhos acadêmicos de 2025, valorizando o esforço e a dedicação demonstrados ao longo do ano letivo. Os estudantes receberam certificado e medalha em reconhecimento ao excelente rendimento, em um momento marcado por emoção e orgulho.

“Mesmo que a homenagem seja simples, foi importante para honrar a dedicação dos alunos. Foi muito especial ver os estudantes recebendo seu certificado e medalha; eles se sentiram valorizados e motivados a continuar dando o melhor de si”, enfatizou a Professora Eudoxia Moura.

Além das atividades de integração, os novos alunos tiveram a oportunidade de conhecer todas as dependências do campus, incluindo espaços como a agroindústria, o curral e o pomar — ambientes que, muitas vezes, não fazem parte da rotina de estudantes do Curso Técnico em Informática. A visita ampliou a visão dos calouros sobre a diversidade de práticas formativas desenvolvidas na instituição. Além de reforçar o compromisso do campus com uma formação humana, técnica e cidadã, promovendo um ambiente educacional mais acolhedor, inclusivo e propício ao aprendizado. Na avaliação dos organizadores do Projeto de Acolhida de Calouros, ao investir em ações estruturadas de acolhimento e valorização acadêmica, a instituição contribui para a permanência e o êxito dos estudantes ao longo de sua trajetória escolar.