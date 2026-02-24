Obra milionária do Balneário Municipal de Santa Luzia do Oeste é destruída antes mesmo de ser concluída

Por RONDONIANEWS

Publicada em 24/02/2026 às 09h09

Vândalos causaram prejuízos em uma importante obra pública no município de Santa Luzia D’Oeste. Parte da construção do Balneário Municipal foi danificada, comprometendo estruturas que estavam em fase de execução.

De acordo com as informações, pias e churrasqueira instaladas em uma das áreas já construídas foram completamente destruídas. Além disso, em outro ponto da obra, paredes de tijolos também foram quebradas, ampliando os danos ao patrimônio público.

A obra do Balneário Municipal está em andamento desde 2024 e representa um investimento aproximado de R$ 2.624.081,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e oitenta e um reais). O espaço é considerado um importante projeto para o lazer da população e para o fortalecimento do turismo local.

Os atos de vandalismo geram prejuízo financeiro, atrasam a conclusão dos trabalhos e impactam diretamente toda a comunidade, que aguarda a finalização da obra. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos responsáveis.

Autoridades devem apurar o caso para responsabilizar os envolvidos e evitar que novos danos ocorram. A população pode colaborar denunciando qualquer atitude suspeita às forças de segurança.