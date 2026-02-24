Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 08h20

O primeiro compromisso do Vilhena Esporte Clube na temporada 2026 será pela Copa do Brasil Sub-17. Atual campeão estadual da categoria, o representante de Rondônia embarcou para Manaus, onde enfrentará o Nacional-AM no dia 24 de fevereiro, às 15h30, no estádio Carlos Zamith, horário local.

Antes da viagem para a capital amazonense, a delegação realizou parada em Porto Velho. Na sede da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, foi executada uma atividade de preparação voltada ao confronto de estreia.

A vaga na fase seguinte será definida em jogo único. O classificado do duelo entre VEC e Nacional-AM terá pela frente o vencedor do confronto entre Tuna Luso e Monte Roraima na sequência da competição nacional de base.