PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (24) de muitas chuvas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 24/02/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (24), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção de Roraima, onde não deve chover. As precipitações devem ter maior concentração e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e possibilidade de chuvas isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, extremo-noroeste do Pará, centro-norte do Amapá e a porção central do extremo-norte do Amazonas. As chuvas devem amanhecer mais intensas em todo o Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul e leste do Pará e sul do Amazonas.

Durante a tarde, a possibilidade de chuvas isoladas deixa o Amapá, noroeste do Pará e norte do Amazonas, enquanto as chuvas mais intensas e acompanhadas de trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, Tocantins e extremo-leste do Pará.

À noite, as chuvas tomam todo o Pará e centro-sul do Amapá, enquanto as pancadas de chuva se restringem ao Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Amazonas e quase todo o Pará — à exceção do noroeste —, acompanhadas de trovoadas no Acre, Rondônia, centro-sul do Tocantins e do Pará e sul do Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, centro-noroeste do Amapá, noroeste do Pará e extremo-norte do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Tocantins e extremo-sudeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).