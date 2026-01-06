Natal de Luz 2025 encerra nesta terça-feira, 6, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho

Publicada em 06/01/2026 às 16h09
O governo de Rondônia encerra, nesta terça-feira, 6 de janeiro, a edição Natal de Luz 2025, realizada no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. O evento, que se consolidou como uma das maiores celebrações natalinas do estado, atraiu grande público ao longo do período e teve como objetivo levar emoção, encanto e a magia do Natal por meio das cores e da beleza do tema “Jardim Encantado”.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Natal de Luz é mais do que uma ornamentação especial; é uma forma de levar a magia do Natal ao coração de todos os rondonienses, celebrando a união, a fé e a esperança. “O governo do estado segue trabalhando para oferecer à população esse espetáculo, que já se tornou tradição em Rondônia”, ressaltou.
Iniciado em 3 de novembro de 2025, o Natal de Luz transformou o Palácio Rio Madeira em um verdadeiro cenário mágico, com mais de 1.350.000 pontos de luz em LED e estruturas decorativas que encantaram famílias, turistas e visitantes de todas as idades. Durante esse período, o espaço se consolidou como um dos principais destinos turísticos natalinos do estado.
A ornamentação contou com atrações especiais, entre elas:
Túnel luminoso de entrada e cenários temáticos inspirados no Jardim Encantado;
Bosque de flores coloridas e borboletas gigantes iluminadas com LED;
Árvore digital, com projeções animadas e trilhas sonoras que emocionaram o público.
O Palácio Rio Madeira se transformou em um cenário mágico
ENCERRAMENTO
O governo de Rondônia convida toda população para prestigiar o encerramento de mais um Natal de Luz. A ornamentação e iluminação ficarão disponível ao público até esta terça-feira, marcando o encerramento de um período de celebração. Ao longo dos trinta e três dias, o evento consolidou não apenas como espetáculo de um lindo jardim, mas também como um espaço de encontro de famílias, estímulo ao turismo local e impacto econômico.
De acordo com a superintendente da Sugesp, Semáyra Gomes, o Natal de Luz representa um trabalho cuidadoso e pensado para surpreender o público. “Cada detalhe foi planejado com dedicação e criatividade para transformar o Palácio Rio Madeira em um verdadeiro cenário de sonhos. O objetivo é proporcionar um Natal inesquecível, que inspire alegria e encantamento a todos que nos visitarem”, pontuou.
