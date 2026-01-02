“Nada será dito sem verdade”, escreve Zé Felipe em mensagem enigmática

Publicada em 02/01/2026 às 10h29
Uma publicação feita na madrugada desta quinta-feira (1º) colocou Zé Felipe no centro das atenções nas redes sociais. Em tom direto, o cantor compartilhou uma mensagem sobre a forma como pretende lidar com informações relacionadas à própria vida ao longo do novo ano.
No texto, Zé Felipe afirmou que apenas ele irá se manifestar sobre assuntos pessoais. “Este ano, nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre minha vida só será esclarecida por mim. O resto pode duvidar, não tenho medo de falar, nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026”, escreveu o artista.
Além da mensagem, chamou atenção a mudança no perfil do cantor. Atualmente, Zé Felipe mantém apenas três publicações na rede social, onde soma mais de 34 milhões de seguidores. Entre os posts, há um carrossel de fotos ao lado dos filhos e registros em que aparece sozinho, sem outras menções à vida pessoal recente.
Após a movimentação do cantor, Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe, também reduziu drasticamente os registros em que aparecia ao lado dele em suas redes sociais.
No X (antigo Twitter), usuários passaram a comentar a atitude do cantor. Parte do público interpreta a mensagem e a limpeza do perfil como um indicativo de mudanças à frente, seja na vida pessoal ou na carreira artística. Entre as especulações levantadas, internautas mencionam desde um possível novo projeto musical até a participação em Big Brother Brasil 26, embora não haja confirmação oficial.
Até o momento, Zé Felipe não voltou a se pronunciar além do texto publicado na madrugada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!