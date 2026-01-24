Mulher é presa vendendo drogas dentro de casa de forró em Ji-Paraná

Publicada em 24/01/2026 às 08h30
A Polícia Militar de Ji-Paraná prendeu na madrugada deste sábado (24), Rejane, Conhecida no meio policial como “Mandraca do tráfico ou do CV”. A mulher foi presa dentro da casa de forró na T-15 com rua São Paulo, em Ji-Paraná, após ser flagrada com grande quantidade de drogas prontas para venda.
Informações apontavam que suspeita estaria comercializando entorpecentes no local, usando bolsa preta para guardar material ilícito. Durante abordagem, os policiais encontraram mais de 26 gramas de cocaína, divididas em 40 papelotes, além de porções de fumo de corda e outros invólucros da mesma substância.
Questionada, mulher confessou que estava vendendo droga para pagar dívida com facção criminosa. Segundo relato, cada papelote seria vendido por R$ 30, e parte do material seria para consumo próprio. Ela afirmou ter comprado toda mercadoria por R$ 1 mil, com objetivo de levantar dinheiro rápido.
Forma de embalagem, quantidade fracionada e confissão deixaram claro esquema de venda no local. Celular também foi apreendido, suspeita de uso para negociação da droga. Contra ela também havia um mandado de prisão em aberto.
A suspeita foi presa em flagrante e levada para UNISP, onde ficou à disposição da Justiça. Droga foi apreendida e retirada de circulação. Este foi mais belo trabalho realizado pela Polícia Militar de Ji-Paraná no combate ao crime organizado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!