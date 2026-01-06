Ministério Público retoma atendimento normal ao público nesta quarta-feira (7/1)

Publicada em 06/01/2026 às 09h12
O Ministério Público de Rondônia retoma, nesta quarta-feira (7/1), o atendimento normal ao público, de forma presencial, na capital e nas Promotorias de Justiça do interior do estado. A retomada ocorre após o recesso forense, iniciado em (20/12), período em que a instituição manteve regime de plantão em todas as unidades.
Com o fim do recesso, o atendimento volta a ocorrer nos horários regulares, das 7h às 14h. Cidadãos podem procurar o Ministério Público para registrar demandas, buscar orientações e acompanhar procedimentos.
. Esse modelo é usado para atender situações que não podem esperar, como pedidos que envolvem risco imediato a direitos.
O plantão é uma forma de trabalho em escala. Ele assegura que promotores e servidores estejam disponíveis para agir em situações urgentes. Assim, mesmo com o atendimento ao público suspenso, a atuação essencial foi mantida em todo o estado.
Com a retomada do atendimento presencial, os serviços administrativos e de atendimento direto ao cidadão voltam à rotina normal. As Promotorias de Justiça passam a receber o público sem necessidade de plantão
