Maurício nega alinhamento com o PL para lançar a irmã ao Senado; Lula resistiu ao Tarifaço de Trump; e 2025 marcado por “farras” das diárias

Publicada em 06/01/2026 às 08h33
No jogo poder para marcar território, você primeiro ataca e depois recua para atingir o seu objetivo
CARO LEITOR, depois da ameaça do presidente Donald Trump (Republicanos) dizer que a vice-presidente venezuelana recém-empossada, Delcy Rodríguez, pagaria “um preço muito maior” que o ditador capturado Nicolás Maduro, caso “não faça a coisa certa”, parece ter surtido efeito. Delcy, depois do discurso atacando os EUA após a posse, divulgou nas redes sociais uma carta aberta em tom cauteloso, convidando o governo dos EUA a colaborar numa agenda de conciliação. Na carta, Delcy diz que a Venezuela “deseja viver sem ameaças externas” e que o seu governo vai buscar uma relação respeitosa e equilibrada com Washington. Neste caso, Delcy percebeu rapidamente a necessidade de ceder para conquistar ou permanecer no poder. Na sombra de Nicolás Maduro, Delcy construiu canais com o Exército, Poder Judiciário, Rússia e China. Nas primeiras horas entronizadas no poder, Delcy jogou o jogo do poder como evidenciado na série House of Cards da Netflix, ou seja, primeiro o ataque e depois o recuo. Neste caso, ela bateu para marcar território e depois negocia fingindo fraqueza. O principal personagem da série, senador Frank Underwood, faria igual. Trump mordeu a isca e cedeu, achando que encontrou a parceira adequada para explorar o petróleo da Venezuela. Erro clássico de quem nunca assistiu à série House of Cards.
Exigências
Enquanto o presidente Donald Trump (Republicanos) mordia, o seu secretário de Estado, Marco Rubio, assoprava. Ele concedeu uma série de entrevistas negando a afirmação de Trump de que os EUA governariam a Venezuela. Segundo Rubio, o bloqueio militar será mantido como pressão para o governo venezuelano atender às exigências da Casa Branca.
Vencer
A vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez deixou o presidente Donald Trump (Republicanos) “vencer em público”. Enquanto isso, Delcy fez coletiva à imprensa nacional e internacional ao lado de militares, trocou ministros, realinhou as forças militares e partiu para negociar com os EUA, China e Rússia.
Poder
O presidente Donald Trump (Republicanos) não calculou encontrar pela frente a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez. Entroizada no espaço de poder, demonstrou não ser fantoche do ditador Nicolás Maduro.
Estrutura
Para os desavisados, a prisão do ditador Nicolás Maduro não alterou a estrutura de governo da Venezuela. A vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez, o ministro da Defesa Vladimir Padrino e o ministro do Interior, Diosdado Cabello, formam o núcleo do chavismo que governa o país há décadas.
Carisma
A vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez não esbanja carisma, não conta com apoio popular e esperou dez anos para estar no lugar certo e na hora certa. Neste caso, ela não precisou antecipar fatos para ocupar o principal espaço de poder do país. Agora é esperar as cenas dos próximos episódios.
Ambição
A democracia e a alternância do poder são o caminho para os países da América Latina. Já tinha passado da hora de Nicolás Maduro deixar o poder. Ele deveria ter preparado um sucessor sem precisar de intromissão dos EUA. Foi dado tempo e alertado para fazer a transição, mas preferiu arriscar por conta da ambição de permanecer no poder.
Ganhou
Falando em permanecer no poder, o presidente Lula (PT-SP) ganhou espaço nas duas “Bíblias” da economia liberal britânica. Para o Financial Times, Lula é o favorito para conquistar um quarto mandato por conta da “economia robusta” e por resistir ao tarifaço de Donald Trump.
Arriscado
Já a Economist avaliou que o presidente Lula (PT-SP), mesmo “com todo talento político”, “é muito arriscado eleger alguém tão idoso [80 anos] para mais quatro anos no topo”, recorrendo ao exemplo do ex-presidente dos EUA Joe Biden.
Desmentiu
O deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho) desmentiu a fonte do PL sobre tratativas de alinhamento político dele e de sua irmã, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União-Porto Velho), com o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná).
Tem
Segundo o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho), a federação União Progressista (UP), formada pelo União Brasil e PP, já tem seu pré-candidato a governador, o atual vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), caso assuma a titularidade do cargo em abril próximo.
Reivindica
Mas caso o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) não assuma a titularidade do cargo em abril próximo com a possível renúncia do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) para disputar uma vaga ao Senado, o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho) reivindica para si a missão de disputar o governo pela federação União Progressista (UP).
Educação
Falando em titularidade, o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho), como presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, bateu recorde de atuação, avanços e resultados se comparado a presidentes anteriores, a exemplo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Realizou
À frente da Comissão da Educação, o deputado federal Maurício Carvalho (União-Porto Velho) realizou 134 eventos, apreciou 577 matérias, debateu temas como aperfeiçoar o PNE e SNE, bem como a valorização e condições de trabalho dos profissionais de educação. Além disso, a conquista do piso salarial para professores temporários, climatização das escolas, combate à evasão e à violência escolar.
Destinou
Falando em Educação, o deputado estadual Cássio Góis (PSD-Cacoal) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 659.172,70 para a Prefeitura de Chupinguaia adquirir um micro-ônibus para realizar o transporte escolar. Góis também conseguiu liberar emenda na ordem de R$ 843.000,00 para obras de ampliação da Escola Angela Maria da Mata em Cacoal.
Comemorando
Falando em conquista, o secretário de Saúde, Coronel Jefferson Rocha, entrou em 2026 comemorando os números da saúde, apesar de todas as críticas por não conseguir entregar o EURO de Porto Velho. Contudo, a SESAU eliminou o tempo de espera para realizar cirurgia e zerou várias filas de espera de exames.
Realizar
O secretário de Saúde, Coronel Jefferson Rocha, disse à coluna que a parceria com a iniciativa privada permitiu realizar 14.109 procedimentos de baixa, média e alta complexidade de janeiro a julho de 2025, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e reduzindo significativamente o tempo de espera por cirurgias.
Deslocada
Coronel Jefferson Rocha informou ainda à coluna que as carretas de especialidades médicas, em especial, da ressonância magnética que está atendendo a população de Vilhena e do Cone Sul, dentro em breve, deverá atender a população de Pimenta Bueno e Rolim de Moura.
Meninos
Os meninos do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), antes de criticar o colunista por conta do adjetivo de “prefeito festeiro”, precisam estudar políticas públicas voltadas para o turismo de eventos como vetor de desenvolvimento socioeconômico em escala local, estadual e nacional.
Turismo
Para quem não sabe, turismo de eventos é crucial para os municípios por ser um vetor de desenvolvimento econômico, gerar oportunidades de negócios, reforçar a sazonalidade, valorizar a cultura local, melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população, além de posicionar o destino no cenário turístico nacional e internacional, impulsionando outros setores como hotelaria, comércio, gastronomia e o comércio formal e informal.
Desconhece
O turismo de eventos força as prefeituras a investir permanentemente em infraestrutura, atendimento em saúde, espaços de lazer, iluminação e segurança pública, bem como no embelezamento da cidade. Quem critica “prefeitos festeiros” desconhece como se desenvolveram as cidades de Parintins (AM) - Festa dos Bois, Campina Grande (PB) – Maior São João do Mundo, e Caruaru (PE) – O melhor São João do Mundo.
Reforçou
Conhecedor da importância do turismo de eventos, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) desde a Pandemia do Covid-19, reforçou seu compromisso com grupos folclóricos da capital e do interior, a exemplo das quadrilhas juninas de Porto Velho e os Bois de Guajará-Mirim.
Apoiava
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), antes como vereador em Porto Velho, já apoiava e incentivava o turismo de eventos, mediando apoio cultural para o Flor do Maracujá, festivais de pesca esportiva, campeonatos de motocross, rodeios e outros. Alan, como deputado, se dedicou a resgatar o Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim.
Farra
O ano de 2025 foi marcado pela farra das diárias das Câmaras Municipais de Rondônia. Casas Legislativas, a exemplo da Câmara Municipal de Chupinguaia, ou melhor, vereadores, exigiram do prefeito local para realizar suplementação orçamentária para fechar o caixa, do contrário não votariam a LOA e o PPA.
Diárias
O desafio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) para 2026 será fiscalizar os gastos com diárias das Câmaras Municipais no interior. Inclusive, a coluna sugere ao TCE-RO a divulgação do ranking das Casas Legislativas campeãs com gastos com diárias para vereadores.
Sério
Falando sério, o jogo de poder nos bastidores na Venezuela é mais brutal que a série House of Cards da Netflix. Agora é esperar os próximos movimentos para observar quem está traindo quem na disputa pelo petróleo e pelo mineral Coltan. Assim, a série House of Cards acabou na Netflix, mas os EUA já estão escrevendo os próximos episódios, tendo a Colômbia e o México como principais protagonistas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!