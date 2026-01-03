Marido foge e esposa acaba presa pelo PATAMO com grande quantidade de drogas

Publicada em 03/01/2026 às 11h26
Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento quando se aproximaram de uma residência onde estava o casal. Ao notar a presença da equipe, o homem saiu correndo, deixando para trás uma mochila. Ele conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.
Durante a averiguação, os policiais encontraram a mochila abandonada e, ao verificar o conteúdo, localizaram uma grande quantidade de entorpecentes. Em continuidade à ação, a equipe realizou buscas na residência, onde foram apreendidas diversas notas de R$ 20 e R$ 100, além de uma balança de precisão, indicando possível tráfico de drogas.
Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à UNISP, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. O caso segue sendo investigado, e a polícia realiza diligências para localizar o suspeito que fugiu.
