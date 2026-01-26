Marcos Rogério e Fúria à frente até agora; investimentos na Saúde e Segurança estão garantidos; e o trio bolsonarista de Rondônia com Nikolas

Publicada em 26/01/2026 às 08h19
PARA ONDE IRÃO QUASE 5 TRILHÕES DE REAIS QUE O BRASIL PODE ARRECADAR EM IMPOSTOS NESTE ANO ?
São 157.778 reais a cada segundo. A cada respiração. Até terminar de contar 1. Somando-se os mais de 327 bilhões de reais arrecadados em impostos no país, até a tarde deste sábado, dia 24, no final da tarde, se sabe que a cada dia entram nos cofres da União, Estados e Municípios nada menos do que 13 bilhões e 632 mil reais, em números redondos. São 568 milhões e 108 mil por hora; 9 milhões e 467 mil reais por minuto; quase 158 mil a cada segundo. Isso quer dizer que a cada 25 horas, aproximadamente, o brasileiro paga em tributos o equivalente ao Orçamento anual de Rondônia, na faixa dos 18 bilhões e 400 milhões de reais.
Neste ritmo, com faturamento diário superior a 13 bi e se o mesmo ritmo de arrecadação ocorrer, podemos chegar no final de dezembro com o maior volume de impostos já arrecadados pelos brasileiros, com mais de 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Em 31 de dezembro de 2025, o Impostômetro registrou um total de 3 trilhões e 985 bilhões, recorde até agora. Neste ano, podemos arrecadar 1 trilhão a mais, se não houver recessão.
Trazendo para a cor local, nos mesmos 24 dias deste mês, Rondônia já havia arrecadado nada menos do que 1 bilhão e 410 milhões de reais. Este valor representa a entrada de dinheiro nos cofres dos governos estadual e municipais, na faixa dos 58 milhões e 7755 mil reais por dia; 2 milhões e 448 mil por hora; 40.814 mil por hora e 680 reais a cada minuto. Já Porto Velho, com mais de 38 milhões arrecadados em 24 dias, coloca nos números do Impostômetro quase 1 milhão e 590 mil reais todos os dias.
O que prova tudo isso? Que o Brasil é perito em cobrar tributos de todos os tipos da sua população, tanto pelo governo federal quanto pelos estaduais e pelas Prefeituras. Somos o 15º país do mundo na lista dos que mais cobram impostos, mas, em contrapartida, estamos entre os piores para devolver à população, em serviços de qualidade, aquilo que ela paga e não recebe de volta.
Como um país tão rico, que pode pagar algo perto de 1 trilhão de dólares em impostos, neste ano, pode ter tantas injustiças sociais, tanto pobreza, tanta gente vivendo abaixo da linha da miséria e, ainda, todos, ricos, remediados e pobres, recebendo cada vez serviços piores?
Quem não acredita que veja nosso IDH (Índice de Desenvolvimento Humano); nossa Educação ruim; uma saúde pública para lá de deficiente e falta de recursos em setores vitais como a segurança pública. Somos o país na 84ª posição em IDH, atrás da Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, Suazilândia e Moçambique, apenas para alguns. Nenhum chega aos pés do Brasil como potência econômica e com tanta arrecadação. Lamentável!
FÚRIA E MARCOS ROGÉRIO: PESQUISAS MANTÉM AMBOS NA LIDERANÇA PELA CORRIDA AO GOVERNO
Ainda empatados. Embora não se possa confiar em algumas pesquisas, mesmo que elas sejam registradas no TRE – como todas são obrigadas a ser a partir de agora – até o momento todos os números apontam para um empate no percentual de intenções de votos entre os dois principais candidatos ao Governo postados até agora. Na maioria das pesquisas, Marcos Rogério aparecia um pouco à frente de Adailton Fúria. Agora, é Fúria que surge com alguns poucos pontos percentuais na corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA.
Partidários, eleitores e simpatizantes de Fúria, o que se ouve é comemoração. Há quem acredite, entre os que apoiam o jovem prefeito de Cacoal, que seu principal adversário até agora, o senador Marcos Rogério, já teria atingido seu potencial, enquanto Fúria teria ainda muito a crescer em várias regiões. Apenas teoria e torcida, claro, porque quem subestimar a força política de Rogério pode se dar muito mal.
Quem mais estará na disputa e com chances reais? Acir Gurgacz, que aparece perto da dupla à frente, não quer saber de concorrer ao Governo (TRE/RO 0828-2026). Fará campanha para uma das duas cadeiras ao Senado e, nisso, já definiu sua escolha. Sérgio Gonçalves, o atual vice-governador, tem mantido seu nome como postulante à sucessão do seu hoje adversário Marcos Rocha, mesmo que não assuma o governo por nove meses.
Há ainda Hildon Chaves, o ex-prefeito da Capital, que desistiu e voltou atrás, porque considera que tem possibilidades reais de chegar ao segundo turno. Poderá até ter o apoio do MDB de Confúcio Moura. Por fim, neste grupo, surge agora Expedito Netto, como o candidato do PT e aliados numa Federação só de partidos de esquerda.
Há outras possibilidades ainda, como o nome do advogado e jornalista Samuel Costa e o do representante do Partido Novo, Ricardo Frota. Mas vem mais gente por aí.
COM CRÍTICAS DE TRÊS DEPUTADOS, ORÇAMENTO DO ESTADO DE 18 BI E 650 MILHÕES FOI APROVADO NA ASSEMBLEIA
Não foi fácil. Mas, mesmo com três abstenções, o Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado na Assembleia Legislativa, numa sessão tensa, com muitos debates e críticas lideradas pelo deputado Delegado Camargo, forte opositor do governo no parlamento. Duas mulheres, as deputadas Cláudia de Jesus e Dra. Taíssa também não apoiaram o projeto, alegando, como Camargo, que setores importantes teriam cortes orçamentários. No mês de Janeiro, o Governo teve que se contentar com o valor de um doze avos do Orçamento do ano passado. Agora, falta apenas a sanção do Governador, para que o deste ano passe a valer.
No final, por maioria, os deputados aprovaram a Lei Orçamentária, totalizando mais de 18 milhões e 650 mil reais, acima de 8 por cento do que foi projetado para 2025. Pelos números debatidos, os parlamentares contrários ao Orçamento alegaram que áreas vitais como a saúde e segurança pública terão menos recursos em 2026.
Mesmo com a aprovação do Orçamento cinco dias antes do que ocorreu no ano passado, desta vez houve oposição no parlamento, coisa rara na atual legislatura. A semana começou difícil para o Governo já na sessão extraordinária anterior, quando vários vetos do governador Marcos Rocha foram derrubados pelos deputados. É ano eleitoral e não se sabe como será o clima no parlamento estadual daqui para a frente. O Governo, contudo, continua tendo o apoio de uma ampla maioria na Assembleia Legislativa.
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO EXPLICA QUE NÃO HAVERÁ DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE E SEGURANÇA
A titular da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a SEPOG, Beatriz Basílio Mendes explicou sobre a posição dos três deputados, que se abstiveram de votar o Orçamento, alegando diminuição nos investimentos em saúde e segurança pública. Segundo ela, não haverá redução. Pelo contrário: nos dois casos, os investimentos neste ano serão maiores do que no ano passado. O que ocorreu, segundo a secretária, foi a impossibilidade de atendimento.
No caso da saúde, explica Beatriz, o que ocorreu, segundo a secretária, foi a impossibilidade de atendimento de emendas das deputadas Cláudia de Jesus e Dra. Taíssa. Ambas queriam incluir no orçamento, como obrigatoriedade, reajustes salariais para os servidores. Basicamente, a medida é inconstitucional, porque este tipo de custo é de iniciativa exclusiva do Executivo. Mais ainda, a forte vigilância dos órgãos de controle e a Lei de Responsabilidade Fiscal impedem gastos com salários, que não tenham fonte para cobrir as despesas e que não partam do Executivo. “As deputadas ficaram chateadas, mas certamente entenderam que emendas neste sentido não poderiam ser incluídas na proposta orçamentária”.
Já na questão da segurança pública, Sandra Basílio Mendes disse que explicou pessoalmente ao deputado Delegado Camargo sobre o orçamento para a segurança pública, que incluirá uma terceira fase de benefícios salariais aos servidores e pesados investimentos em pessoal e equipamentos. A única dúvida que ainda pairou e que será definida nesta semana, é sobre o protesto de Camargo que disse que onze delegacias de polícia seriam fechadas no Estado. Esta informação ainda não está confirmada.
COP 30: SOB INVESTIGAÇÃO CASOS DE SUPERFATURAMENTO DE ATÉ 1 MIL POR CENTO SOBRE VALORES PAGOS PELO GOVERNO
Cada enxada, uma minhoca! Não bastassem os escândalos dos roubos bilionários dos aposentados e da quebra dos Bancos Master e Will, com milhões de brasileiros prejudicados, agora estoura mais uma bomba. O Tribunal de Contas da União descobriu que a COP 30 pode ter sido um enorme fracasso como evento internacional de meio ambiente, mas, sem dúvida, foi um sucesso para quem comandou o evento, com dinheiro público.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, identificou várias irregularidades nas licitações realizadas para a organização e realização da COP 30, aquele fiasco realizado em Belém, em novembro passado. As “falhas” apontam superfaturamento e sobrepreços que chegaram, em alguns casos, a 1 mil por cento dos valores que deveriam ter sido pagos pela organização do evento, a cargo da Organização dos Estados Íbero-Americanos, a OEI, contratada pelo governo brasileiro para o triste evento.
As análises identificaram diferenças expressivas entre valores cobrados e preços de mercado, com sobrepreços que chegaram a até 1.000 por cento em itens como mobiliário, o que, para o órgão de controle externo, configura fortes indícios de abuso de posição dominante. Na prática, a chamada “subsidiação cruzada" ocorre quando a empresa oferece um preço artificialmente baixo na licitação, garantindo a vitória no contrato público e depois, compensa essa perda, cobrando valores elevados na venda de bens e serviços vinculados ao próprio evento.
Mais um fracasso, mais uma roubalheira. Obviamente que ninguém será preso ou punido, como nos demais casos de corrupção já comprovados. Estamos mesmo ferrados, neste país onde altas autoridades são suspeitas de crimes e nada acontece com elas.
GOVERNADOR ENTREGA OBRA DE MELHORIAS COM INVESTIMENTOS DE 19 MILHÕES DE REAIS, NO CEMETRON
“Investir na saúde é investir na vida das pessoas. Essa obra representa o compromisso do governo com a dignidade humana e com o fortalecimento na saúde. Cada espaço modernizado reflete o cuidado com a população rondoniense, garantindo atendimento mais seguro, humanizado e com estrutura adequada”. A afirmação é do governador Marcos Rocha, ao comandar, nesta sexta-feira, a solenidade de inauguração das obras de reforma, ampliação e inúmeras melhorias no Hospital Cemetron, em Porto Velho.
Com investimentos que superaram os 19 milhões de reais, feitos também com apoio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), responsável pelo gerenciamento do projeto, a unidade contará com uma nova UTI, com 10 novos leitos, além de novas áreas administrativas. A obra possibilitou ainda, a ampliação de mais 21 leitos clínicos.
As obras tornaram o Cemetron muito mais moderno, funcional e equipado, contemplando também um auditório com capacidade para 100 pessoas, salas administrativas, área de almoxarifado, farmácia, Centro de Material Esterilizado, central de gases medicinais, nova subestação de energia e abrigo para gerador, assegurando maior eficiência no funcionamento da unidade. Marcos Rocha enfatizou que o investimento é um compromisso do governo com os rondonienses e com o fortalecimento do sistema de saúde.
A solenidade contou com a presença de várias autoridades, secretários de Estado e convidados especiais.
CEMETRON PASSA OFICIALMENTE A TER O NOME DE HAMILTON GONDIN, PIONEIRO NO COMBATE ÀS DOENÇAS TROPICAIS
Durante a inauguração do novo Cemetron, um evento paralelo se destacou. Foi uma homenagem muito especial à memória de um médico inesquecível na história da Medicina de Rondônia. Finalmente, foi inaugurada uma placa alusiva ao dr. Hamilton Gondin, que dá nome ao Cemetron. Uma lei de vários anos determinava a homenagem, mas só agora, tanto tempo depois, ela foi concretizada.
“Profissional competente e humanitário, o dr. Gondin, como era mais conhecido, passou a atender no Hospital São José, onde se destacou no tratamento de doenças tropicais. Por isso, é considerado o precursor da infectologia nesta região”. O texto faz parte de todo um histórico de serviços prestados pelo homenageado a Rondônia e aos cuidados com pacientes, principalmente os tratados de doenças como malária e outras infecções típicas de Rondônia e do norte do Brasil.
Participaram do evento familiares e amigos de Hamilton Gondin, inclusive filhos e netos, que ouviram discursos em homenagem a um homem que dedicou sua vida inteira para cuidar da vida das pessoas. Na homenagem também se destacaram, entre outros, o governador Marcos Rocha e o secretário de saúde do Estado, Coronel Marcos Rocha, ambos igualmente reconhecendo o que o pioneiro no combate às doenças tropicais trouxe para toda a população. A placa simboliza que tudo o que Hamilton Gondin fez por seus pacientes e por Rondônia, jamais será esquecido.
TENHAM CUIDADO NÍKOLAS E A MULTIDÃO QUE O SEGUE: CAMINHAR PODE SE TORNAR CRIME NO BRASIL
Ai de quem não concorde com eles. Ai de quem ouse contestar suas verdades. Ai de quem discorde que este é o Governo do Amor e que tudo está correndo às mil maravilhas no Brasil. Que o digam quem não é de esquerda e tente entrar numa Universidade brasileira, incluindo a Unir de Rondônia. Que o digam os que protestam contra a corrupção, a roubalheira desenfreada e a tomada do poder por quem não foi eleito pelo povo!
Que o digam os que estão, oriundos de todo o país, participando de uma caminhada do jovem deputado Níkolas Ferreira, que saiu de Minas e está em Brasília, para pedir liberdade para todos os brasileiros, já que ela, hoje, só é ampla, geral e irrestrita para quem apoia os poderosos de plantão. Até a Polícia Rodoviária foi chamada para dizer que a caminhada é um perigo. E é mesmo, mas só para quem diz que a democracia é democracia apenas quando atende seus interesses.
A verdade é que o governo socialista está fragilizado. Baseado em uma única liderança, que poderá mantê-lo no poder mais algum tempo, o governo teme qualquer manifestação que possa fazê-lo balançar ainda mais. Cria narrativas, como a criou no 8 de Janeiro, com apoio daquele que é hoje o mais forte partido político do país, o STF, por medo de que metade da população, que não só não apoia, mas o detesta, possa se manifestar livremente.
Quem caminha também é antidemocrático e fascista. Democratas, mesmo, só quem reza a cartilha superada. A caminhada de Níkolas é um perigo para quem só aceita a manifestação de um lado ideológico. Mas é um saudável acontecimento para oxigenar a verdadeira democracia, não aquela defendida por quem não aceita qualquer ato que não seja beijar suas mãos. Níkolas e seus seguidores assustam, sim! Viva a coragem de quem não aceita cabresto do que é mais retrógrado!
SÓ TRÊS: CHRISÓSTOMO, SOFIA E SCHEID SÃO OS ÚNICOS BOLSONARISTAS DE RONDÔNIA NA CAMINHADA DA LIBERDADE
Três políticos rondonienses, declaradamente de direita e bolsonaristas, participaram da Caminhada pela Liberdade, liderada pelo deputado Níkolas Ferreira. O primeiro foi o deputado federal Coronel Chrisóstomo que, recém-saído de uma cirurgia, decidiu entrar na manifestação. Depois, foi a vereadora Sofia Andrade, uma das mais ferrenhas bolsonaristas de Rondônia e candidatíssima à Câmara Federal. O terceiro participante quer ser senador. O empresário de Ji-Paraná, Bruno Scheid, também participou de boa parte da caminhada, divulgando vídeos em que ele aparece andando sob forte chuva.
Foram apenas estes três, num Estado em que pelo menos uma dúzia de políticos se elegeram graças ao aval do ex-presidente Bolsonaro, hoje injustamente preso por crimes que nunca cometeu. A caminhada, que o jovem deputado começou sozinho, mas que chega a Brasília com milhares de participantes, terá seu ápice neste domingo, numa praça de Brasília, muito distante da Praça dos Três Poderes, para que não sejam acusados de golpe, mesmo caminhando pacificamente no ir e vir que a Constituição dá direito.
Quando começou seu evento, Níkolas estava solitário e foi ironizado por lideranças do PT, como o sempre enrolado Lindbergh Farias. Quando o movimento foi arrastando uma multidão, logo depois, o próprio petista pedia a prisão de Níkolas, alegando que ele estava cometendo vários crimes. Triste, mas infelizmente esta é a realidade do país, onde o Executivo e o alto comando do Judiciário andam de mãos dadas.
FERA VAI À BR 421 MOSTRAR ENORMES BURACOS E TEM PROMESSA DO DNIT DE SOLUÇÃO A PARTIR DE FEVEREIRO
Claro que foi tudo combinado, mas há que se elogiar a criatividade do deputado federal Rafael Fera, ao exigir do Dnit medidas imediatas para fechar os enormes buracos que tomam conta da BR 421, no Vale do Jamari, que liga várias cidades da região de Ariquemes. Ao mostrar o estado da rodovia, Fera ligou do seu celular para o diretor-geral do Dnit em Rondônia, André Lima dos Santos. André atendeu de imediato.
Na conversa, o diretor-geral do Dnit informou que a partir de fevereiro começará uma grande operação tapa-buracos. Logo que o presidente Lula sancionar o orçamento deste ano, haverá recursos para o início de um trabalho de recuperação, pelo menos nas áreas mais afetadas da BR 421, que liga várias cidades: além de Ariquemes, Monte Negro, Buritis e Campo Novo, entre outras.
Grande parte dos 338 quilômetros da rodovia está em mau estado de conservação. Em algumas áreas, próximas a Ariquemes, como o local onde Fera gravou o vídeo, a situação é de assustar os motoristas. Embora faça vídeos polêmicos e por vezes eventualmente exagere nos seus ataques e críticas, não se pode negar que o trabalho de fiscalização do deputado na 421 mereça elogios. Ele já protocolou documento no Dnit, exigindo medidas urgentes para melhorar a importante rodovia para todo o Vale do Jamari.
Outras rodovias federais em Rondônia, como a BR 425, que liga a BR 364 a Guajará-Mirim, mesmo com seguidas obras de recuperação, também está com sérios problemas. Por lá, a buraqueira também deixa motoristas desesperados.
Espera-se a atuação do Dnit também naquela região importante do Estado, tanto a BR 421 quanto a 425 são fundamentais para o tráfego no Estado e o escoamento da nossa produção.
PERGUNTINHA
Você sabia que, no ano passado, mesmo com todos os alertas e avisos de que haveria pesadas ações de combate ao furto de energia, cerca de 150 pessoas foram denunciadas e detidas, algumas recebendo pesadas multas e ainda respondendo processo por ligações ilegais de energia, em todo o Estado de Rondônia?
