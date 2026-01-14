Mãe de MC Kevin diz ter recebido carta psicografada do filho: “Nunca vou me conformar”

Publicada em 14/01/2026 às 15h44
Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro MC Kevin, voltou a falar publicamente sobre a perda do filho ao relatar a experiência de uma carta psicografada que afirma ter recebido meses após a morte do artista. A declaração foi feita nesta terça-feira (13), por meio de publicações e vídeos nas redes sociais, onde ela também respondeu a questionamentos e críticas de internautas.
No Instagram, Valquíria compartilhou imagens segurando a carta — sem revelar o conteúdo — e escreveu uma mensagem direcionada ao filho, dizendo que o ama e que sente sua presença constante, mesmo após a partida. O relato rapidamente gerou repercussão e mensagens de apoio.
Em vídeos posteriores, ela explicou como teria ocorrido o contato com a psicografia. Segundo Valquíria, o episódio aconteceu cerca de cinco ou seis meses após a morte de Kevin, em 2021, quando acompanhou uma amiga a uma sessão espiritual. Inicialmente descrente, ela contou que decidiu observar de perto todo o processo.
Durante a sessão, Valquíria relatou que começou a chorar de forma intensa antes mesmo de saber para quem a carta seria destinada. O choro só teria cessado quando o médium encerrou a escrita. Mais tarde, segundo ela, o nome completo de Kevin foi mencionado, o que a levou a acreditar que a mensagem tinha relação direta com o filho.
A mãe do cantor afirmou ainda que, conforme explicado pelo médium, a carta não teria sido escrita diretamente por Kevin, mas por mentores espirituais. De acordo com o relato, a mensagem tinha como objetivo tranquilizá-la, informando que o artista estaria sendo amparado por familiares no plano espiritual.
Em um dos trechos mais emocionados do desabafo, Valquíria falou sobre a dor da perda. Disse que convive diariamente com a saudade e que o luto é permanente. “Nunca vou me conformar que meu filho foi embora”, afirmou, destacando que encontra algum conforto na crença de que ele está bem e cuidando dela.
Ela também rebateu críticas que colocaram em dúvida a veracidade da psicografia, argumentando que detalhes citados na mensagem seriam íntimos e desconhecidos do público. Ao final, agradeceu o carinho recebido e deixou uma reflexão aos seguidores sobre a importância de demonstrar amor e perdão enquanto há tempo.
