Lote promocional somente na próxima quarta-feira (14/01), data de abertura da sede da Vai Quem Quer

Publicada em 09/01/2026 às 16h42
Com preço promocional de R$70, (cada unidade), o abadá da Banda do Vai Quem Quer deste Carnaval 2026, vai ser vendido com (preço promocional), somente na quarta-feira, (14/01), das 8h as 18h. A organização do maior bloco de Carnaval de rua da região amazônica informa, que nos demais dias, as vendas diárias e em horário comercial, seguem, porém com outros valores.
“Eu sempre digo que a Banda é para todos, quem quiser ir de abadá ou sem abadá, que participe do nosso desfile. O importante é desfilar na Banda com paz e muita alegria, porém são com as vendas dos abadás, que dão acesso ao cordão de isolamento do trio, que conseguimos pagar às custas do Bloco”, ressaltou a presidente da BVQQ, advogada Siça Andrade.
CALENDÁRIO OFICIAL DA BANDA DO VAI QUEM QUER
As atividades do bloco começam na próxima semana, no dia 14/01, às 8h, com o coquetel de abertura da sede, a apresentação dos novos bonecos gigantes e o início das vendas do abadá, em lote promocional, e finaliza dia 15/02 com baile Banda Kids no Porto Velho Shopping. A próxima agenda ocorre no sábado, 17/01, com o Adesivaço BVQQ, uma ação de mobilização com o tema #EUVOU.
“A Banda do Vai Quem Quer já está pronta para entrar em campo com um calendário oficial de tirar o fôlego e muita festa para viver do começo ao fim. O grande desfile acontece no dia 14 de fevereiro, mas até lá tem ação, alegria, encontros e muita tradição para a gente celebrar junto. Marque na agenda e venha viver a melhor época do ano com a gente”, disse a presidente Siça Andrade.
Mais informações pelo whatsapp 69 99930-9722
ou nas redes sociais: @bandadovaiquemquerbvqq-
Yalle Dantas- Diretora de Comunicação BVQQ- whatsapp 69- 99290-3939
