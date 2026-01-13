Ji-Paraná estreia no Rondoniense 2026 mirando retorno às finais e calendário nacional

Publicada em 13/01/2026 às 12h05
Com estreia marcada para o dia 18 de janeiro, às três e meia da tarde, no estádio Biancão, diante do Guaporé, o Ji-Paraná inicia sua caminhada no Campeonato Rondoniense de 2026 sob expectativa elevada. O primeiro compromisso em casa abre uma temporada em que o clube busca voltar a figurar entre os protagonistas da competição e recuperar espaço no cenário estadual e nacional.
A preparação para o campeonato foi conduzida com objetivos previamente estabelecidos. A comissão técnica trabalha com a meta de avançar à fase final do estadual, alcançar a decisão e, a partir disso, garantir calendário nacional para a temporada seguinte. Em entrevista, o técnico Bruno Monteiro explicou que o planejamento esportivo foi estruturado para assegurar retorno financeiro e maior estabilidade ao clube. Segundo ele, a formação do elenco priorizou o perfil dos atletas, mais do que apenas aspectos técnicos, dentro de uma estratégia pensada para a realidade do torneio.
Dentro de campo, o grupo reúne jogadores experientes e atletas com identificação com o Ji-Paraná. O goleiro Gabriel, que veste a camisa do clube pela quarta temporada, avaliou que o elenco foi cuidadosamente selecionado e ressaltou o conhecimento das particularidades do Campeonato Rondoniense. O atleta afirmou que o trabalho coletivo tem sido direcionado para recolocar o clube em competições nacionais, citando a Copa do Brasil como um dos objetivos.
A história do Ji-Paraná ajuda a dimensionar a expectativa criada em torno da temporada. Fundado há 34 anos, o clube soma nove títulos do Campeonato Rondoniense e ocupa a condição de maior campeão do estado na era do futebol profissional. Ao longo dessa trajetória, também acumulou participações relevantes na Copa do Brasil, fator que reforça o peso simbólico de cada nova campanha no estadual.
Fora das quatro linhas, a relação com a torcida segue como elemento central da identidade do clube. Torcedores que acompanham o time desde os primeiros anos continuam presentes e mantêm viva a ligação com o Galo da BR. Um desses torcedores relatou que a ligação com o Ji-Paraná teve início em 1991, período em que participou da criação do mascote do clube, associando as cores azul e branca ao símbolo que atravessou gerações e consolidou o vínculo entre a cidade e o time.
A partida contra o Guaporé será o primeiro teste prático de um projeto que combina planejamento esportivo, memória histórica e mobilização da torcida. O Ji-Paraná entra em campo buscando transformar expectativa em resultado e dar início a uma campanha que pretende recolocar o clube nas decisões do futebol rondoniense.
