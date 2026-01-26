Janeiro Branco: CAPS realiza atendimento e acolhimento profissional para a comunidade

Publicada em 26/01/2026 às 08h41
Janeiro Branco nos lembra de algo essencial, cuidar da mente é cuidar da vida, todos os dias.. A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do CAPS, reafirma um compromisso que vai além do serviço público, é cuidado com gente, é presença, é afeto e é respeito às histórias de cada pessoa. Aqui, ninguém é invisível, ninguém é deixado para trás.
A vida exige força, mas ninguém precisa ser forte o tempo todo. Reconhecer limites é um gesto de maturidade e buscar ajuda é um ato de resiliência. Falar, compartilhar e aceitar apoio transforma dores em caminhos de superação.
Quando você estende a mão para alguém ou aceita uma mão estendida, você constrói vínculos, fortalece laços e cria uma comunidade mais humana. O CAPS está de portas abertas para acolher, ouvir e caminhar junto com quem precisa, sem julgamentos, com empatia e profissionalismo.
Cuidar da saúde mental é um gesto de amor ao próximo e também a si mesmo. Se algo não vai bem, procure ajuda. Espigão do Oeste acredita na força das pessoas e trabalha todos os dias para que cada cidadão se sinta amparado, respeitado e cuidado.
