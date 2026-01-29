Investimentos em inovação pedagógica e inclusão marcaram a Educação de Rondônia entre 2019 e 2025

Publicada em 29/01/2026 às 09h08
Desde 2019, o governo de Rondônia vem executando ações na Educação, que impactaram diretamente estudantes, professores, gestores e comunidades escolares em todo o estado. As políticas públicas abrangeram desde inclusão educacional e inovação pedagógica, até investimentos em infraestrutura, valorização profissional e fortalecimento da gestão escolar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os avanços refletem uma política educacional planejada e contínua. “O governo do estado vem investindo em ações que garantam acesso, qualidade e equidade, respeitando as realidades de cada região e fortalecendo a educação como base do desenvolvimento social”, evidenciou.
ESPORTE ESCOLAR
O ano de 2019 marcou o fortalecimento do esporte escolar em Rondônia. Foram investidos mais de R$ 3,3 milhões na aquisição de materiais esportivos para 426 escolas estaduais, melhorando as condições pedagógicas das aulas de Educação Física e ampliando o acesso dos estudantes às práticas esportivas.
Ainda em 2019, Rondônia garantiu presença em competições nacionais, como os Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) e Paralimpíadas Escolares, com investimento de R$ 1,9 milhão e participação de 364 estudantes-atletas. Os Jogos Escolares de Rondônia reuniram 13.551 estudantes.
Em 2020, a aquisição de camisetas para os Centros de Treinamento do Desporto Escolar (CTDEs) e materiais esportivos recebeu investimento de R$ 8,5 milhões, alcançando mais de 191 mil participantes. A ação fortaleceu a identidade institucional e ampliou o envolvimento da comunidade escolar nas práticas esportivas.
INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO CAMPO
A ampliação de escolas em Espigão d’Oeste, em 2020, contribuiu para a melhoria da infraestrutura educacional municipal. Em 2021, a manutenção da Escola Família Agrícola Chico Mendes (EFA), em Novo Horizonte do Oeste, reforçou a política estadual de apoio à educação do campo.
Em 2023, a manutenção da Associação Promocional da Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná (ApefaiJipa) e da Escola Família Agrícola do Vale do Paraíso (Appefa) garantiu a continuidade do atendimento educacional no campo, fortalecendo o funcionamento das Escolas Famílias Agrícolas em Rondônia.
EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS
O ano de 2022 foi marcado por investimentos em ampliação e reforma de unidades escolares. As ações contemplaram escolas nos municípios de Nova Mamoré e São Felipe d’Oeste, além da construção de uma quadra poliesportiva em Monte Negro, incentivando a prática esportiva no ambiente escolar.
INTEGRAÇÃO ENTRE ARTE, CULTURA E ESPORTE
Em 2023, eventos como a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca), o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), o Congresso Estadual de Arte e Cultura Escolar, o Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escola e os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) foram executados de forma integrada, com investimento superior a R$ 14,6 milhões e atendimento a mais de 22 mil participantes em todo o estado.
CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Em 2024, mais de R$ 12,2 milhões foram investidos em eventos culturais, esportivos e formativos integrados, como congressos estaduais e mostras estudantis. No mesmo ano, também foi realizada a construção de uma nova escola no município de Santa Luzia d’Oeste.
CONTINUIDADE E MODERNIZAÇÃO DA REDE
No ano de 2025, deu-se continuidade à política integrada de educação, cultura e esporte, com investimentos de R$ 13,2 milhões. Reformas e ampliações em escolas nos municípios de Pimenta Bueno, Vilhena e Machadinho d’Oeste melhoraram as condições de ensino, segurança e atendimento da rede estadual.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, ressaltou que as iniciativas foram construídas de forma integrada. “As ações representam um trabalho coletivo, que envolve formação, tecnologia, gestão e inclusão, sempre com foco na aprendizagem e no fortalecimento da escola pública.”
