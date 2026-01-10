IFRO Campus Cacoal abre edital para seleção de bolsistas do Centro de Excelência do Café

Publicada em 10/01/2026 às 11h04
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, está com edital aberto para seleção de bolsistas para o projeto Centro de Excelência do Café, projeto voltado ao fortalecimento da pesquisa, da formação acadêmica e do desenvolvimento da cafeicultura na região.
Ao todo, estão sendo ofertadas 10 vagas, sendo sete vagas destinadas a alunos do curso de Engenharia Agronômica, sendo três reservadas para ações afirmativas, e três vagas para estudantes dos cursos técnicos integrados em Agroecologia ou Agropecuária, com uma vaga também destinada às ações afirmativas.
Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 700,00 para o ensino superior e R$ 300,00 para o ensino técnico. A duração da bolsa será de seis meses, com previsão de início em março de 2026, e carga horária de 10 horas semanais.
Para participar do processo seletivo, é necessário estar regularmente matriculado nos cursos citados no Campus Cacoal. No caso dos candidatos à Engenharia Agronômica, é exigida idade mínima de 18 anos. Além disso, o estudante não pode possuir outra bolsa ativa no âmbito do IFRO.
As inscrições seguem abertas até o dia 18 de fevereiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, cujo link está disponível no edital. O resultado final está previsto para o dia 25 de fevereiro de 2026, e a seleção será realizada com base na análise de títulos e experiência na área.
O Centro de Excelência do Café é uma iniciativa estratégica que busca incentivar a formação de profissionais qualificados, promovendo inovação, sustentabilidade e fortalecimento da cadeia produtiva do café em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!