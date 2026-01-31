Ieda Chaves garante consultas oftalmológicas e entrega gratuita de óculos a alunos da rede pública

Publicada em 31/01/2026 às 08h20
Com o recurso já empenhado, estudantes da rede pública de ensino de Corumbiara deverão ser atendidos, nos próximos dias, por uma ação voltada à saúde visual. A iniciativa prevê a realização de consultas oftalmológicas e a distribuição gratuita de óculos para alunos do município, com foco na identificação e correção de problemas de visão que possam comprometer o rendimento escolar.
A medida foi viabilizada por meio de atuação da deputada estadual Ieda Chaves, que destacou que o investimento permitirá ampliar o acesso dos estudantes a cuidados oftalmológicos básicos.
Segundo a parlamentar, a ação busca assegurar melhores condições de aprendizado, a partir da correção de dificuldades visuais que afetam diretamente o desempenho em sala de aula.
O projeto conta ainda com o apoio do vereador Alessando Ciconelo, que atuou como parceiro na articulação local para a execução da iniciativa.
A cooperação entre os mandatos tem como objetivo garantir que os atendimentos cheguem aos alunos da rede pública de forma organizada e dentro do cronograma previsto, beneficiando diretamente crianças e adolescentes matriculados no sistema municipal e estadual de ensino.
