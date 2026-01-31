Deputado Dr. Fernando Máximo destina mais de R$ 5 milhões para saúde de Ji-Paraná

Publicada em 31/01/2026 às 09h00
O deputado federal Dr. Fernando Máximo entregou um cheque no valor de R$ 5,5 milhões ao prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), para suprir as necessidades e demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) na segunda cidade mais importante de Rondônia. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares indicadas por Máximo em benefício da população do município. O encontro também contou com a presença dos vereadores Márcio Freitas (PL), Scopony (PSD) e Rosana Pereira (Novo).
Na ocasião, o deputado federal Dr. Fernando Máximo destacou que “o recurso é investido para atender realmente as pessoas, para atender lá na ponta, aqueles que mais precisam, que não têm condições de pagar um plano de saúde ou atendimento particular e dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. É uma felicidade muito grande poder entregar esse cheque ao senhor prefeito, aos vereadores, à Secretaria Municipal e, principalmente, à população de Ji-Paraná”, afirmou o congressista.
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, agradeceu o repasse e ressaltou que os recursos federais são fundamentais para fechar o balanço financeiro com saldo positivo, especialmente na área da saúde, que é o setor com maior demanda e mais oneroso. “Mais um recurso para a saúde, mais investimento na saúde do nosso município. Esse é mais um dos recursos que o senhor tem destinado à nossa cidade. Hoje, a palavra é gratidão ao doutor Dr. Fernando Máximo”, comemorou o chefe do Executivo municipal.
Os vereadores também agradeceram pelo direcionamento das emendas ao município. “A gente agradece pelo recurso, pois são cinco milhões e meio de reais. Para mim, isso também é fruto da gestão do nosso prefeito Affonso, que tem feito um trabalho extraordinário, não apenas na saúde, mas em todos os segmentos do nosso município. É motivo de gratidão receber esse recurso”, destacou um dos parlamentares.
O vereador Scopony também se manifestou sobre o repasse. “Deputado, parabéns pelo recurso. Parabéns ao prefeito de Ji-Paraná. Eu quero dizer que a nossa cidade sempre está de portas abertas para o senhor deputado. Quem ganha com isso é anossa população”, avaliou.
Já a vereadora Rosana Pereira agradeceu em nome da população. “Esse recurso será muito importante. Vou usar aquele jargão: saúde é o que interessa, o resto não tem preço. Fico muito feliz em ver o senhor investir mais de cinco milhões e meio de reais na saúde do Sistema Único de Saúde em Ji-Paraná. Aqui, o recurso é tratado de forma séria, correta e com agilidade”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!