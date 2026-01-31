Barqueiros resgatam tradição de passeios pelo rio Madeira

Publicada em 31/01/2026 às 10h23
O passeio de barco pelo Rio Madeira vai além de uma atração turística. A atividade reúne cultura, identidade e memória viva de Porto Velho, conectando gerações que mantêm uma relação histórica com o rio e com a formação da cidade.
Um desses exemplos é Marcos Passos, proprietário do barco Nossa Senhora Aparecida, que há cerca de 30 anos realiza passeios turísticos pelas águas do Madeira e integra o projeto “Navegando pelas Origens”. Criado no convés da embarcação, Marcos cresceu ajudando o pai, hoje aposentado, e decidiu dar continuidade ao legado familiar.
“Antes, não existiam atividades como este passeio de barco. Considero fundamental que esse serviço atraia visitantes e fortaleça o turismo local. O município e o estado deveriam investir mais, pois há um potencial enorme”, disse Marcos, lembrando que a família atua no segmento desde 1992.
O barqueiro também relembrou um período difícil, quando por quase dez anos as embarcações foram retiradas do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e transferidas para o Cai n’Água, sem estrutura adequada. Com o retorno ao complexo ferroviário, autorizado pela atual gestão municipal, o sentimento entre os profissionais é de vida nova.
“Na semana passada fizemos um levantamento e havíamos perdido cerca de 80% da clientela. Já conseguimos recuperar mais de 50%, chegando a 60%. A expectativa é melhorar ainda mais à medida que as pessoas tomem conhecimento”.
Atualmente, quatro embarcações realizam os passeios: Maresia, Rei dos Reis e Nossa Senhora Aparecida 1 e 2. O funcionamento ocorre em sistema de revezamento, com dois barcos por semana, inclusive aos fins de semana, podendo ser ampliado conforme a demanda.
“De segunda a quinta-feira, os passeios acontecem das 15h às 18h. Às sextas, sábados e domingos, das 10h às 18h”, explicou Marcos Passos, que também é presidente da Associação dos Empreendedores de Barcos de Turismo do Rio Madeira.
Os valores foram definidos para incentivar a participação da população local e de visitantes. De segunda a quinta-feira, moradores de Porto Velho pagam R$ 30 por pessoa, enquanto turistas pagam R$ 40. De sexta a domingo, o valor é R$ 40 para todos. Famílias da capital com cinco ou mais pessoas têm direito a pacote promocional de R$ 30 por pessoa.
EXPERIÊNCIA REGIONALIZADA
Com a nova gestão municipal, os barqueiros passaram por capacitação profissional e a experiência foi ampliada. Além da navegação, o passeio agora conta com seleção musical que valoriza artistas locais, apresentações culturais e a presença de guia turístico, responsável por contextualizar a história e a cultura de Rondônia aos visitantes.
A mesma relação com o rio também move Ednildo Pereira, proprietário do barco Rei dos Reis, que realiza passeios turísticos há 17 anos. “O passeio tem tudo a ver com nossa cidade, com nossa cultura e tradição. Estamos aqui para manter viva essa característica”.
A turista Lilian Silva, natural do Acre, aprovou a experiência. “É a primeira vez que faço um passeio como este e gostei muito. A estrutura, o serviço e o ambiente superaram as expectativas”.
Já a pedagoga e advogada Iranilde Mendes, portovelhense, destacou o valor simbólico da atividade. “Esse passeio representa nossa cidade. É uma forma de transmitir a história e a identidade de Porto Velho para as novas gerações”.
