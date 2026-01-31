BR-364 é fechada pelo terceiro dia seguido na entrada de Cujubim
Por CACOAL NOTÍCIAS
Publicada em 31/01/2026 às 08h55
A BR-364 amanheceu fechada pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (30), em razão de um protesto realizado no km 563, em Itapuã do Oeste. A interdição total teve início por volta das 7 horas.

Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal,  movimento reivindica a demarcação de terras na região e a liberação de Guias de Transporte de Animais (GTA) relacionadas a áreas do Assentamento Soldado da Borracha e ainda reclamam o alto valor dos pedágios na rodovia.

Durante o bloqueio, apenas ambulâncias e veículos em situações emergenciais estão autorizados a atravessar o ponto de interdição. Equipes da PRF acompanham a situação no local, que segue sob monitoramento.

Até o momento, não há previsão oficial de liberação da rodovia. A orientação é para que motoristas evitem o trecho enquanto durar o protesto e acompanhem novas atualizações sobre a situação da BR-364.

Geral MANIFESTAÇÃO
