BR-364 é fechada pelo terceiro dia seguido na entrada de Cujubim

Publicada em 31/01/2026 às 08h55
A BR-364 amanheceu fechada pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (30), em razão de um protesto realizado no km 563, em Itapuã do Oeste. A interdição total teve início por volta das 7 horas.
Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal, movimento reivindica a demarcação de terras na região e a liberação de Guias de Transporte de Animais (GTA) relacionadas a áreas do Assentamento Soldado da Borracha e ainda reclamam o alto valor dos pedágios na rodovia.
Durante o bloqueio, apenas ambulâncias e veículos em situações emergenciais estão autorizados a atravessar o ponto de interdição. Equipes da PRF acompanham a situação no local, que segue sob monitoramento.
Até o momento, não há previsão oficial de liberação da rodovia. A orientação é para que motoristas evitem o trecho enquanto durar o protesto e acompanhem novas atualizações sobre a situação da BR-364.
