Prefeitura de São Francisco do Guaporé lança Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais

Publicada em 31/01/2026 às 09h00
A Prefeitura de São Francisco do Guaporé (RO), por meio da Secretaria Municipal de Governo, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais, destinados ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
O processo seletivo é autorizado pela Lei Ordinária nº 2661/2026 e segue os critérios previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, além de estar amparado pela Lei Complementar Municipal nº 056/2017, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), pela Lei nº 11.350/2006, pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e demais legislações pertinentes.
De acordo com o edital, a seleção respeita os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo transparência e igualdade de condições aos candidatos.
Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, dentro do período estabelecido no Anexo II – Cronograma do Processo Seletivo. Os interessados devem acessar o site oficial:
https://seletivo.saofrancisco.ro.gov.br/001-segplan-2026/
No portal, estão disponíveis o formulário de inscrição e todas as orientações necessárias para o correto preenchimento dos dados.
A contratação dos profissionais selecionados será feita por prazo determinado, conforme a necessidade da administração pública municipal e nos limites estabelecidos pela legislação vigente.
Todas as demais informações, como cargos, requisitos, etapas do processo seletivo e prazos, devem ser acompanhadas diretamente no edital oficial disponibilizado pela Prefeitura.
