Prefeitura de Pimenteiras do Oeste abre processo seletivo com salários de até R$ 5 mil

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) iniciou um processo seletivo para contratação temporária de profissionais em diversas áreas da saúde, educação, assistência social e meio ambiente. Os salários variam de R$ 2.143,20 a R$ 5.353,51.
As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Pimenteiras do Oeste. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, possuir a escolaridade exigida para o cargo com registro profissional quando necessário, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, também com as obrigações militares.
As vagas ofertadas são para:
Professor pedagogo
Psicólogo
Nutricionista
Assistente Social
Coordenador da Vigilância Socioassistencial
Coordenador Técnico do CRAS
Enfermeiros (UBS e HPP)
Técnicos de Enfermagem
Odontólogo
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Engenheiro Civil.
Fiscal Ambiental.
A seleção será feita por avaliação de títulos e experiência profissional, com pontuação máxima de 50 pontos. Cursos de pós-graduação, experiência comprovada e formações complementares serão considerados na classificação.
Os aprovados serão contratados por prazo inicial de um ano, prorrogável por igual período, conforme necessidade da administração. A lotação será definida pela Prefeitura, de acordo com o interesse público.
