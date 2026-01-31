Prefeitura de Pimenteiras do Oeste abre processo seletivo com salários de até R$ 5 mil
Por G1 RO
Publicada em 31/01/2026 às 09h06
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) iniciou um processo seletivo para contratação temporária de profissionais em diversas áreas da saúde, educação, assistência social e meio ambiente. Os salários variam de R$ 2.143,20 a R$ 5.353,51.

As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Pimenteiras do Oeste. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, possuir a escolaridade exigida para o cargo com registro profissional quando necessário, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, também com as obrigações militares.

As vagas ofertadas são para:

Professor pedagogo

Psicólogo

Nutricionista

Assistente Social

Coordenador da Vigilância Socioassistencial

Coordenador Técnico do CRAS

Enfermeiros (UBS e HPP)

Técnicos de Enfermagem

Odontólogo

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Engenheiro Civil.

Fiscal Ambiental.

A seleção será feita por avaliação de títulos e experiência profissional, com pontuação máxima de 50 pontos. Cursos de pós-graduação, experiência comprovada e formações complementares serão considerados na classificação.

Os aprovados serão contratados por prazo inicial de um ano, prorrogável por igual período, conforme necessidade da administração. A lotação será definida pela Prefeitura, de acordo com o interesse público.

Geral CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Imprimir imprimir