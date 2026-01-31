Ezequiel Neiva viabiliza tubos de concreto para zona rural de Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 31/01/2026 às 08h10
Demanda foi apresentada pelo vereador Elizeu Almeida ao deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)
A cidade de Nova Brasilândia D’Oeste será beneficiada com o reforço da infraestrutura rural por meio da aquisição de tubos de concreto, que serão utilizados principalmente na recuperação e melhoria de estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego e escoamento da produção agrícola.
A ação foi viabilizada por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo à solicitação do vereador Elizeu Almeida (União Brasil). O investimento, no valor de R$ 58 mil, já foi empenhado, o que assegura a execução da iniciativa.
Os tubos de concreto serão instalados nas Linhas 15 (lado Sul), 09 (lado Sul) e Seiszinha (lado Norte) são fundamentais para a região, pois possibilitam a construção e manutenção de bueiros e sistemas de drenagem, evitando alagamentos, erosões e prejuízos às estradas rurais, especialmente no período chuvoso. A medida contribui diretamente para a mobilidade dos moradores, o transporte escolar e o fortalecimento da economia local.
Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento atende a uma demanda essencial do município. “É um recurso que vai trazer resultados práticos para a população rural, melhorando o acesso às propriedades e garantindo mais segurança e durabilidade às estradas. Investir em infraestrutura rural é investir no desenvolvimento do município”, destacou o parlamentar.
O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou que o trabalho em Nova Brasilândia D’Oeste tem sido possível graças à parceria com o Governo do Estado. “Temos tido um bom relacionamento com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem honrado o pagamento das nossas emendas e garantido investimentos importantes para transformar a infraestrutura das cidades”, frisou.
