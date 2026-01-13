Guaporé FC define volantes para a temporada 2026 e aposta em intensidade no meio-campo

Publicada em 13/01/2026 às 11h51
O Guaporé Futebol Clube estruturou o setor de meio-campo para a temporada 2026 com a definição dos atletas que atuarão como volantes, posição estratégica para o funcionamento coletivo da equipe. A formação escolhida concentra responsabilidade defensiva, organização tática e participação direta na construção das jogadas, elementos considerados centrais para o modelo de jogo adotado pelo clube.
A função de marcar, dar sustentação ao sistema defensivo e manter a intensidade ao longo dos noventa minutos ficará a cargo de Édson Amorim, Caetano e Henrique Tiririca. Os três jogadores foram confirmados como peças do elenco e passam a compor o núcleo responsável por ditar o ritmo das partidas, garantindo equilíbrio entre defesa e ataque.
No planejamento técnico do Guaporé, o meio-campo é tratado como o setor que conecta todos os demais. A expectativa é que os volantes sustentem a dinâmica da equipe tanto na recuperação da posse de bola quanto na transição ofensiva, permitindo maior fluidez no jogo e consistência ao longo da temporada.
A presença dos três atletas no elenco para 2026 reforça a proposta de intensidade e entrega permanente, com atuação constante do primeiro ao último minuto das partidas. O clube aposta no desempenho do setor como base para manter competitividade ao longo do calendário da temporada.
