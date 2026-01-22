Grupo Chavantes que administra unidades de saúde em Vilhena dá boas-vindas a novos colaboradores

Publicada em 22/01/2026 às 14h58
O Grupo Chavantes realizou nesta quarta-feira, 21, um momento especial de acolhimento aos novos colaboradores do Hospital Regional, UPA, Instituto do Rim e Laboratório Central, que passam a integrar sua equipe técnica.
A iniciativa marcou o início do processo de integração, etapa fundamental para apresentar a instituição, sua cultura, valores, normas e rotinas, além de esclarecer direitos, deveres e expectativas relacionadas ao cargo.
Durante a programação que durou praticamente o dia todo e aconteceu no auditório do Hemocentro de Vilhena, foram ministradas palestras que abordaram pontos essenciais para a adaptação dos profissionais ao ambiente de trabalho.
Os participantes receberam informações sobre as normas de funcionamento da instituição e dos setores onde irão atuar, normas internas, regimento, ética e sigilo profissional. Também foram detalhados aspectos práticos como horários, registro de ponto, uso de uniforme e identificação, além de orientações sobre segurança, fluxos internos e boas práticas do dia a dia.
O encontro, organizado pelo setor de Recursos Humanos, reforçou ainda os canais de comunicação interna disponíveis e os responsáveis diretos de cada área, garantindo que os novos colaboradores tenham suporte desde o primeiro dia.
Segundo a direção do Grupo Chavantes, esse processo é indispensável para alinhar os profissionais à cultura organizacional, reduzir erros, aumentar o engajamento e assegurar um ambiente de trabalho seguro e produtivo.
A integração, portanto, não apenas acolhe, mas, fortalece o vínculo entre a instituição e o colaborador, criando bases sólidas para o desenvolvimento conjunto de ações que garantam um melhor resultado na eficiência e humanização do atendimento ao paciente, além da relação entre os próprios colaboradores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!