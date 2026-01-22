Governo fortalece segurança pública e moderniza investigações em Rondônia de 2019 a 2025

Publicada em 22/01/2026 às 15h34
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia consolidou um dos mais expressivos ciclos de investimentos e resultados da história da Polícia Civil, ampliando a capacidade investigativa, modernizando estruturas e fortalecendo o enfrentamento à criminalidade em todo o estado. As ações ocorreram de forma integrada, com foco na proteção da vida, no combate ao crime organizado e na melhoria do atendimento à população.
AVANÇOS INSTITUCIONAIS
Sob a coordenação da Polícia Civil de Rondônia, delegacias da capital e do interior intensificaram operações contra homicídios, feminicídios, tráfico de drogas, crimes patrimoniais e atuação de facções criminosas. As regionais de Vilhena, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Guajará-Mirim e São Miguel do Guaporé apresentaram resultados expressivos, com prisões qualificadas, apreensões de armas e drogas e solução de crimes de grande repercussão social.
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
No Cone Sul e na Zona da Mata, operações de longo alcance desarticularam grupos armados responsáveis por execuções, tráfico interestadual e ocultação de armas. Destaque para apreensões que somaram toneladas de entorpecentes, fuzis, munições e veículos utilizados em crimes violentos, reforçando a presença do estado e a resposta rápida às ações criminosas.
Delegacias especializadas também avançaram de forma significativa. A Delegacia de Repressão às Fraudes (Defraude) executou centenas de medidas cautelares entre 2019 e 2025, combatendo pirâmides financeiras, golpes bancários e crimes cibernéticos. As investigações resultaram em bloqueios milionários, prisões de líderes de esquemas criminosos e condenações históricas no estado.
PROTEÇÃO À VIDA E AO MEIO AMBIENTE
Na área ambiental, a Delegacia Especializada em Crimes Ambientais intensificou fiscalizações e operações em áreas de preservação, reservas e regiões de fronteira. Ações contínuas combateram desmatamento, queimadas, pesca ilegal e maus-tratos a animais, com mais de mil procedimentos instaurados e atuação integrada com outros órgãos de fiscalização.
As unidades da capital e do Eixo Leste – Santa Luzia, São Francisco e Alvorada atuaram com prioridade nos crimes contra a vida, solucionando feminicídios e homicídios com agilidade. Investigações qualificadas resultaram em prisões preventivas, cumprimento de mandados e acolhimento humanizado às vítimas, especialmente mulheres em situação de violência.
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
O período também foi marcado por investimentos em infraestrutura. A construção do Complexo da Polícia Civil de Cacoal tornou-se referência, integrando delegacias e o Instituto Médico Legal, além da entrega do novo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop). Outras unidades, como Pimenta Bueno, Cerejeiras, Santa Luzia e São Francisco, passaram por reformas completas, garantindo ambientes modernos, seguros e funcionais.
Na área tecnológica, a instituição implantou o Inquérito Eletrônico, modernizou parques de informática, investiu em segurança da informação e ampliou a conectividade das unidades, tornando os processos mais ágeis, seguros e alinhados aos padrões nacionais de investigação.
GESTÃO E RESULTADOS
Projetos institucionais como o Inquérito Zero, voltado ao atendimento às mulheres vítimas de violência, e ações educativas promovidas pela Defraude e por delegacias do interior fortaleceram a prevenção ao crime e a aproximação com a sociedade, ampliando a confiança da população no trabalho policial.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem uma política de investimentos contínuos. “O governo do estado tem investido de forma na segurança pública, fortalecendo a Polícia Civil com estrutura, tecnologia e valorização profissional. Esses avanços garantem investigações mais eficientes e mais proteção à população em todas as regiões do estado”, destacou.
O delegado-geral da Polícia Civil, Jeremias Mendes de Souza, ressaltou o compromisso institucional. “Esse balanço demonstra as ações de governo e o empenho dos policiais civis, que possibilitaram modernização, integração e resultados concretos no combate ao crime, sempre com foco na defesa da vida e no atendimento à sociedade”, afirmou.
