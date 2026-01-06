Governo de Rondônia inicia ano com oferta de mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis no Sine Estadual

Publicada em 06/01/2026 às 08h25
O governo de Rondônia iniciou o ano com a oferta de 2.065 vagas de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Emprego de Rondônia (Sine-RO), distribuídas em diversos municípios do estado, fortalecendo a geração de trabalho e renda, e ampliando o acesso da população ao mercado formal.
O objetivo é facilitar o encontro entre trabalhadores e empresas, por meio do Sine-RO, que atualmente reúne 6.791 empresas cadastradas, com oportunidades em diferentes áreas profissionais. As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos, atendendo aos diversos perfis de candidatos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo em políticas de empregabilidade refletem diretamente no desenvolvimento econômico. “Iniciar o ano com mais de duas mil vagas abertas demonstra o comprometimento da gestão estadual em estimular a economia, apoiar as empresas e garantir dignidade às famílias rondonienses por meio do trabalho”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, ressaltou a importância do Sine-RO como ferramenta estratégica para o crescimento do estado. “O sistema fortalece a intermediação de mão de obra, aproxima o trabalhador das oportunidades e contribui para um ambiente econômico mais dinâmico e competitivo em Rondônia.”
Entre as funções com maior número de vagas disponíveis nesta semana, com oportunidades distribuídas principalmente em Ji-Paraná, Porto Velho, Cacoal, Ariquemes e Vilhena, destacam-se:
Operador de Caixa (22 vagas)
Vendedor Interno (14 vagas)
Auxiliar de Depósito (12 vagas)
Repositor (10 vagas)
Operador de Produção I (10 vagas)
Vendedor (7 vagas)
Auxiliar de Limpeza (6 vagas)
Auxiliar de Produção (6 vagas)
As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site ou aplicativo, onde os candidatos também acompanham cada etapa do processo seletivo. Para quem precisa de auxílio no cadastro ou no encaminhamento às vagas, o atendimento presencial é oferecido nas unidades do Tudo Aqui, com equipes capacitadas para orientar os trabalhadores.
ATENDIMENTO ESTADUAL
Unidades do Tudo Aqui no estado
Porto Velho
Tudo Aqui da Zona Leste – das 8h às 20h – Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes
Tudo Aqui do Centro – das 7h30 às 18h – Avenida Sete de Setembro, nº 830, Bairro Centro
Ariquemes
Tudo Aqui de Ariquemes – das 7h30 às 17h30 – Avenida Tancredo Neves, nº 2.606, Setor Institucional (antigo Fórum de Justiça)
Ji-Paraná
7h30 às 18h – Avenida Maringá, nº 618, próximo à UBS L1 Maringá, entre T5 e T6
Rolim de Moura
7h30 às 18h – Avenida 25 de Agosto, nº 4.803, Bairro Centro
Cacoal
8h às 19h30 – Rua Antônio Deodato Durce, nº 3.500, Bairro Floresta, loja 223 (Corredor Central)
Vilhena
7h30 às 18h – Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5.422, Bairro Jardim Eldorado
Posto de Ouro Preto
Rua Ana Nery, nº 901, Bairro Jardim Tropical, Ouro Preto do Oeste
Posto de Pimenta Bueno
Av. Pres. Dutra, n° 918 – sala 5 – Pioneiros, Pimenta Bueno
Posto de Jaru
Rua Tapajós, 3537, setor 2, Jaru
