Governo de Rondônia fortalece ambiente de negócios no estado e é destaque na abertura de novas empresas entre 2019 e 2025

O governo de Rondônia se destacou, entre 2019 a 2025, na qualidade dos serviços prestados à população e fortaleceu o ambiente de negócios, com a modernização da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), para o atendimento de novas demandas tecnológicas. Com a digitalização dos serviços, a simplificação e desburocratização do registro e legalização, o período foi contemplado com um constante aumento no número de empresas registradas, o que permitiu um avanço nos programas de atendimento aos empresários com assistência online. Ações como o programa Empresa Fácil RO e Jucer 100% digital, permitiram que aberturas, alterações e baixas de empresas passassem a ser realizadas de forma online.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho desenvolvido ao longo da gestão construiu um ambiente de negócios moderno, eficiente e favorável ao empreendedor. “Os avanços alcançados neste período colocam o estado em posição de destaque no cenário nacional, pois reduzimos tempo e custos para empreender; ampliamos a digitalização dos serviços; fortalecemos a segurança jurídica e criamos condições para que milhares de novos negócios fossem consolidados. Esses resultados impulsionam a economia, geram empregos e ampliam oportunidades para o estado. Seguimos trabalhando para manter Rondônia no caminho da inovação, da desburocratização e do desenvolvimento socioeconômico”, ressaltou.
RECORDE HISTÓRICO
Até novembro de 2025, Rondônia registrou 30.189 novas empresas, contra 24.905 no mesmo período de 2024, resultado que representa um avanço de 21,2% em relação ao mesmo período. Somado ao crescimento constante observado desde 2019 é a primeira vez que se ultrapassa a marca de 30 mil novas empresas constituídas em um único exercício. Portanto, já são quase 175 mil novos negócios formalizados, consolidando um marco que reflete um ambiente de negócios sólido e inovador construído ao longo dos últimos anos com dinamismo econômico e ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo, fomentando a geração de emprego e renda.
De acordo com o presidente da Jucer, Clébio Billiany de Mattos, a instituição viveu, nos últimos anos, o maior ciclo de modernização de sua história. “Implementamos novas tecnologias, aprimoramos processos e qualificamos as equipes em todos os 52 municípios. Hoje, o empresário tem à disposição um sistema 100% digital, com registro automático ou análise em poucas horas, reduzindo a burocracia e fortalecendo a confiança no ambiente de negócios”, evidenciou.
INFRAESTRUTURA
A revitalização e ampliação da sede da Jucer, entregue em 2021, modernizou espaços de atendimento, setores técnicos e áreas administrativas. A obra garantiu infraestrutura compatível com as novas demandas tecnológicas, elevando a qualidade dos serviços prestados à população e melhorando as condições de trabalho dos servidores. Os serviços envolveram revitalização do prédio da sede, aquisição de novos computadores e mobiliários, veículos e melhorias no sistema de tecnologia de informações para atendimento.
VALORIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Em 2022, a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para os servidores da Jucer com concessão de reajuste significativo marcou o compromisso da instituição na valorização dos servidores. A medida alinhou funções, reconheceu desempenhos e fortaleceu a motivação interna, garantindo que a força de trabalho esteja preparada para sustentar a transformação e entregar serviços de qualidade.
Ainda em 2022, a renovação completa do mobiliário da sede e dos escritórios regionais elevou o conforto, a ergonomia e a eficiência das equipes. A atualização da infraestrutura interna refletiu diretamente na melhoria do ambiente de trabalho e proporcionou espaços mais adequados, modernos e acolhedores para o atendimento aos usuários.
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO
A política de dispensa de taxas de registro, promovida em 2023, estimulou diretamente a criação de novos negócios. A iniciativa superou as expectativas ao apresentar resultados de 2.539 novas empresas abertas em menos de cinco meses, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ampliando as oportunidades nos 52 municípios.
CAPACITAÇÃO NOS 52 MUNICÍPIOS
Em 2024, o governo promoveu um amplo programa de capacitações presenciais sobre o sistema Empresa Fácil RO, Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e licenciamento simplificado. O treinamento de servidores municipais e profissionais do setor garantiu padronização de procedimentos e ampliou a capacidade técnica local, fortalecendo a interiorização dos serviços e a melhoria do ambiente de negócios no estado. O Redesim é um programa federal que visa desburocratizar os procedimentos para abertura de empresas e demais atos, concentrando na Junta Comercial de cada estado todas as providências necessárias para este fim.
TECNOLOGIA A SERVIÇO DO EMPREEENDEDOR
Em 2024, a Jucer realizou a maior modernização tecnológica de sua história, com a substituição total dos computadores, melhorias no banco de dados, reforço de segurança da informação e ampliação do suporte técnico. A nova estrutura elevou a estabilidade dos sistemas e acelerou o processamento dos serviços digitais. Todo esse processo, tornou os serviços de abertura e registro de empresas 100% digitais, via Empresa Fácil RO, facilitando e agilizando o processo de formalização de negócios. Isso permitiu redução de tempo e burocracia para abrir uma empresa.
APERFEIÇOAMENTO REGULATÓRIO
Em 2025, a Jucer sediou o workshop de regulamentação da Lei de Liberdade Econômica do Estado, reunindo órgãos estaduais, entidades e especialistas. O encontro alinhou procedimentos e fortaleceu a aplicação da legislação, garantindo mais segurança jurídica e continuidade às políticas de simplificação e liberdade econômica no estado. Ainda em 2025, a instituição doou 20 computadores à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), fortalecendo processos internos da rede pública e demonstrando compromisso com o uso eficiente de recursos. A ação reforçou a integração entre instituições e contribuiu para a melhoria dos serviços essenciais à população.
