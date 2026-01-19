Gazin Porto Velho abre 2 a 0, mas cede empate ao Rondoniense Social Clube

Publicada em 19/01/2026 às 09h15
A partida de abertura do Rondoniense Sicredi foi com muita emoção dentro de campo, os torcedores que foram ao estádio Aluízio Ferreira viram uma partida cheia de alternativas e bastante equilibrada, em tempos distintos o Gazin Porto Velho saiu na frente e abriu vantagem, no primeiro tempo Lucas Balas cruzou da direita e encontrou Luan Viana só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.
No início da segunda etapa, a Locomotiva abriu dois gols de vantagem, Bacas batendo falta, acertou a trave no rebote Luan com malabarismo e oportunismo ampliou para o Gazin Porto Velho. Depois do segundo a Locomotiva relaxou e foi dando campo ao Rondoniense começou a reação poucos minutos depois de sofrer o segundo gol. Numa cobrança de falta próximo ao escanteio pelo lado direito do ataque, o capitão Edson subiu mais do que a defesa se antecipando ao goleiro Digão e descontou para o Rondoniense.
O gol de empate não demorou numa boa trama pela esquerda, após cruzamento a bola sobrou limpa para Botelho, que bateu colocado no canto direito de Digão para empatar a partida. Com a boa reação o Rondoniense conseguiu arrancar um empate na estreia do Gazin Porto Velho que jogou como mandante da partida.
Ao final da partida com dois gols Luan Viana foi escolhido o craque Sicredi da partida, apesar de sair lesionado, o atacante comemorou e até então não é uma preocupação para a próxima partida diante do Barcelona de Rondônia que venceu fora de casa a equipe da União Cacoalense. Já o Rondoniense faz outro derby diante do Sport Genus.
Foto: Josiel Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!