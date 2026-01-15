FFER Promove reunião técnica com clubes que disputam o Rondoniense Sicredi 2026

Publicada em 15/01/2026 às 14h10
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através da Comissão de Arbitragem promoveu uma reunião virtual direcionada aos técnicos e capitães das equipes que disputam o Rondoniense Sicredi 2026. Todos os clubes foram convidados a participar do encontro, que teve como proposta levar esclarecimento, tirar dúvidas sobre a regra do jogo.
Durante o encontro virtual foram abordados temas como sistema multibolas, regulamento da competição, regras do jogo, decisões da arbitragem, início e reinício de jogo, contagem de reposição da bola, impedimento, entre outras regras e normas no total de 17 pontos abordados para o bom andamento das partidas.
Participaram da reunião técnica, representantes dos clubes Gazin Porto Velho, Guaporé Futebol Clube, Ji-Paraná Futebol Clube e Barcelona de Rondônia. Para a Comissão de Arbitragem o momento foi fundamental para as partidas seguirem dentro da normalidade, "sempre é importante levar esclarecimentos sobre as regras aos treinadores e capitães, porque são os líderes de suas equipes, dessa forma eles podem repassar informações e tirar dúvidas dos demais jogadores e integrantes da comissão técnica pra que a gente possa ter o bom andamento dos jogos" ressaltou Almir Belarmino.
