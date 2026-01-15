FFER Faz entregas de equipamentos e melhorias em estádio de Rondônia

Publicada em 15/01/2026 às 10h53
O presidente da Federação de Futebol de Rondônia acompanhados de diretores participaram da solenidade de entrega junto a Sejucel dos equipamentos e melhorias nos estádios de Rondônia. A solenidade foi realizada em Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira, que recebeu reforma ampla nos vestiários do mandante, visitante e dos árbitros, na solenenidade a FFER ainda fez a entrega de uma maca utilizada para massagem, carrinho marcador de campo, roçadeira e carrinho cortador de grama.
Durante a solenidade a secretária adjunta Letícia Batista acompanhada de assessores agradeceu a parceria com a FFER e a CBF pelo bem do desporto de Rondônia, "a gente recebe com muita alegria e essas melhorias e equipamentos que só melhoram nossas praças de esporte, o governo sempre aberto para parcerias de sucesso como essa do Projeto Palcos do Futebol" frisou a secretária adjunta.
O presidente da FFER Heitor Costa, aprovou as melhorias e disse que o Projeto Palcos do Futebol vai proporcionar conforto e melhores condições para desempenhar suas atividades, "pela primeira vez o Projeto Palcos do Futebol vem pra Rondônia, graças ao nosso trabalho juntamente com a CBF pra trazer sistema de irrigação, reformas, climatização e entrega de equipamentos, não é muito mas é o suficiente para dar mais qualidade e conforto aos jogadores e árbitro, deixo bem claro que não é uma obrigação da FFER, os estádios são do governo e dos municípios, mas também podemos contribuir e assim vamos fazer sempre que possível, pelo melhor do futebol rondoniense", frisou Heitor Costa.
Cinco estádios de Rondônia receberam melhorias do Projeto Palcos do Futebol, confira a lista.
Estádio Aluízio Ferreira - Porto Velho
O estádio Aluízio Ferreira de Porto Velho recebeu reforma completa nos vestiários de atletas e arbitragem (pintura, climatização, bancos, hidráulica, elétrica, macas, mesa e limpeza geral).
Novos bancos de reservas adequando ao padrão CBF para visitantes e mandante com 20 lugares, para diretores de partida e árbitros com 06 lugares e coberto. Aquisição de carrinho cortador de grama elétrico, uma roçadeira costal, maca padrão CBF para jogos profissionais e equipamento marcador de linhas de campo.
Estádio Biancão - Ji-Paraná
O estádio Biancão recebeu sistema de irrigação completo, reforma geral dos vestiários de arbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, climatização, manutenção geral e limpeza).
Estádio Cassolão - Rolim de Moura
O estádio Cassolão de Rolim de Moura recebeu sistema completo de irrigação para o gramado.
Estádio Luiz Alves Ataíde - Pimenta Bueno
O estádio Luiz Alves Ataíde de Pimenta Bueno recebeu sistema completo para irrigação do gramado.
Portal da Amazônia - Vilhena
O estádio Portal da Amazônia de Vilhena recebeu sistema completo de irrigação do gramado e reforma geral dos vestiários da arbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, manutenção geral e limpeza).
