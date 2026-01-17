Publicada em 17/01/2026 às 08h20
O tradicional almoço de sábado ganha protagonismo no cardápio da Império Gourmet, que aposta na feijoada completa como principal opção para o fim de semana. A proposta é oferecer praticidade ao consumidor sem abrir mão do sabor característico do prato, preparado com tempero já reconhecido pelo público da casa.
Duas versões estão disponíveis para atender diferentes preferências. A feijoada defumada integra o cardápio ao lado da opção especial, que leva bacon, calabresa e costelinha na composição. As porções foram pensadas tanto para consumo individual quanto para compartilhamento, com valores definidos em R$ 40 para a versão individual e R$ 70 para a opção destinada a duas pessoas.
A iniciativa busca atender quem prefere evitar o preparo em casa e receber o prato pronto, diretamente na mesa, por meio do serviço de entrega. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, no número 69 99320-7170, com atendimento voltado exclusivamente para o almoço de sábado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!