“Faz que nem eu, boba”: Danielle Winits rebate crítica após fotos sensuais no Caribe

Publicada em 06/01/2026 às 11h03
A atriz Danielle Winits, de 52 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar registros de uma viagem a St. Barts, no Caribe. As imagens, em que aparece usando um maiô cavado à beira-mar, acabaram gerando uma breve troca de farpas com uma seguidora que criticou o tom sensual das fotos.
Publicadas em clima descontraído, as imagens mostram Danielle aproveitando o momento ao lado do filho. Na legenda, a atriz ainda fez uma brincadeira sobre o dia da postagem: “Só depois lembrei que era segunda”, escreveu.
Entre os diversos comentários, uma internauta afirmou que a atriz “se acha demais”. A provocação foi respondida de forma direta por Danielle, que rebateu: “Faz que nem eu, boba”. A resposta chamou a atenção de seguidores e ampliou a repercussão da publicação.
Outro detalhe destacado pela atriz foi a autoria das imagens. Segundo Danielle, as fotos e vídeos foram feitos pelo próprio filho, Noah Reis, de 18 anos, que inclusive aparece em um dos registros divulgados. Noah é fruto do relacionamento da atriz com o também ator Cássio Reis.
A postagem seguiu rendendo comentários de apoio e críticas, mantendo o nome da atriz entre os assuntos comentados nas redes ao longo do dia.
