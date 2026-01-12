Ezequiel Neiva assegura recurso para ampliação e reforma da Escola José Basílio da Gama, em Alta Floresta

Publicada em 12/01/2026 às 13h40
Unidade escolar passará por adequações estruturais para proporcionar conforto, segurança e melhores condições de ensino (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) garantiu a disponibilização do valor de R$ 2.135.600,00 para a ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Basílio da Gama, em Alta Floresta D’Oeste. O recurso já foi empenhado e representa um investimento na melhoria da infraestrutura a unidade educacional.
A destinação do valor atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Negão Monteiro (DC), que levou a demanda ao parlamentar estadual. Com o recurso assegurado, a unidade escolar poderá passar por adequações estruturais que vão proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de ensino para alunos e profissionais da educação.
Ezequiel Neiva ressaltou que a educação é uma das prioridades de seu mandato e destacou a importância da liberação do recurso para o município. “Investir em educação é investir no futuro das nossas crianças, no fortalecimento do desenvolvimento social e econômico e na construção de uma Alta Floresta D’Oeste mais justa, preparada e cheia de oportunidades para todos”, frisou o deputado.
O parlamentar também fez questão de valorizar a parceria com a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. “Agradeço ao prefeito Gio Damo (União Brasil) por abrir as portas da cidade para investimentos e ao nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), por assegurar o pagamento das nossas emendas, possibilitando que essa reforma saia do papel”, afirmou.
O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva tem garantido a reforma e ampliação de diversas escolas em todo o estado. “Com a confirmação desse recurso, temos a expectativa de que as obras de ampliação e reforma da escola tragam avanços reais para a qualidade da educação ofertada no município, reafirmando o compromisso do nosso mandato com o fortalecimento da educação pública em Rondônia”, encerrou.
