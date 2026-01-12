Prefeitura de Ariquemes abre inscrições para oficina gratuita de mecânica de motos até 11 de fevereiro

Publicada em 12/01/2026 às 16h05
As inscrições presenciais para a Oficina de Mecânica de Motos seguem abertas em Ariquemes até o dia 11 de fevereiro de 2026. A capacitação será realizada no CRAS localizado na Avenida Jamari, nº 4615, no Setor 02, e contempla os módulos I, II e III da formação.
A iniciativa é direcionada exclusivamente a famílias de baixa renda que estejam regularmente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para efetivar a inscrição, é exigida a apresentação da folha resumo do CadÚnico, além de documentos pessoais e comprovante de residência.
A oficina integra o Projeto Mão Dadas, desenvolvido pela Prefeitura de Ariquemes, e tem como objetivo promover qualificação profissional e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho por meio do aprendizado técnico na área de manutenção de motocicletas.
A formação foi estruturada para oferecer conhecimentos práticos e progressivos, abrangendo diferentes níveis de aprendizado. A participação está condicionada ao cumprimento dos critérios estabelecidos e à entrega completa da documentação exigida no ato da inscrição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!