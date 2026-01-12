Prefeito Affonso Cândido se reúne com equipe técnica para avaliar situação após fortes chuvas

Publicada em 12/01/2026 às 15h58
Com a intensificação das chuvas nas cabeceiras, os rios Machado e Urupá voltaram a ganhar volume, agravando a situação em Ji-Paraná. Diante do cenário, o prefeito Affonso Cândido (PL) convocou uma reunião de emergência na manhã desta segunda-feira (12), no Gabinete, com a equipe técnica do município.
O objetivo da reunião foi avaliar os impactos das chuvas e montar uma força-tarefa para desobstrução de bueiros, limpeza de córregos e restauração de pontos críticos em diversas regiões da cidade. Segundo o prefeito, nenhuma situação deixará de ser analisada, e os atendimentos serão realizados conforme o nível de prioridade.
De acordo com a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Meiry Zanetin, a previsão é de continuidade das chuvas nos próximos dias, o que exige atenção redobrada. Na manhã desta segunda-feira, o Rio Machado atingiu a marca de 10,5 metros, entrando em estado de alerta amarelo.
O prefeito Affonso Cândido determinou ainda o monitoramento constante do nível do rio e, principalmente, dos igarapés 2 de Abril e Pintado, com o objetivo de oferecer o suporte necessário às famílias que possam ser afetadas. “Nosso compromisso é garantir a segurança e o bem-estar da população ji-paranaense”, afirmou o prefeito.
Atento aos fenômenos naturais, o prefeito Affonso também orientou a equipe a manter atenção especial aos chamados recebidos pelos canais oficiais da Prefeitura, especialmente por meio do telefone e WhatsApp: (69) 3416-4161.
Fotos: Bruno Perazzoli
