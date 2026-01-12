Presidente do TJRO recebe visita institucional da Associação dos Magistrados de Rondônia

Por TJ/RO
Publicada em 12/01/2026 às 16h42
A presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia (Ameron), juíza Fabíola Inocêncio, e o vice-presidente, juiz Sérgio William Domingues Teixeira, estiveram, nesta segunda-feira, 12, no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia.
A visita institucional ao desembargador presidente Alexandre Miguel, que iniciou a gestão do biênio 2026-2027, reafirmou o compromisso com o fortalecimento da magistratura rondoniense.
