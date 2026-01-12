Abertura esta prevista para fevereiro e retoma rotina de lazer e esporte em Porto Velho

Publicada em 12/01/2026 às 16h17
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR), informa que o Parque da Cidade será reaberto ao público no dia 6 de fevereiro de 2026, com retomada do horário tradicional de funcionamento, das 5h às 22h, de segunda a domingo.
O espaço passou por adequações temporárias para sediar o Natal Porto Velho Luz, evento que integrou a programação de fim de ano da capital e recebeu milhares de visitantes ao longo do período natalino, consolidando o parque como palco de grandes encontros da cidade.
Com o encerramento da programação, a empresa responsável pela realização do evento dispõe de até 30 dias para a retirada completa de toda a estrutura e da decoração instaladas no local. O prazo garante a reorganização do espaço e a preparação adequada para o uso diário da população.
A reabertura marca o retorno pleno do Parque da Cidade como um dos principais pontos de lazer, esporte, caminhadas, atividades ao ar livre e convivência social de Porto Velho, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a ocupação qualificada dos espaços públicos e com a qualidade de vida da população.
