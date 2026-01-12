Desconto máximo: OAB Rondônia intensifica a campanha de regularização da anuidade 2026

Publicada em 12/01/2026 às 15h49
Com o início de uma nova semana, a OAB Rondônia intensifica a campanha de regularização da anuidade 2026, destacando o papel do advogado e da advogada como agentes centrais no fortalecimento da advocacia rondoniense e na manutenção das ações institucionais da Ordem.
A iniciativa reafirma que a regularização da anuidade é uma escolha consciente de participação na vida da instituição, refletindo diretamente na capacidade da OAB de defender prerrogativas, ampliar serviços e fortalecer a atuação da advocacia em todo o estado.
De acordo com a Seccional, o valor da anuidade em 2026 segue o piso nacional estabelecido pelo Conselho Federal da OAB, com desconto máximo garantido para pagamento à vista efetuado até 30 de janeiro. A política de valores também contempla reduções progressivas conforme o ano de inscrição, beneficiando especialmente a jovem advocacia.
A OAB Rondônia mantém condições de pagamento acessíveis e já conhecidas pela classe, permitindo, além da quitação à vista, com desconto, o parcelamento em até seis vezes, tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Há também a opção de pagamento por recorrência mensal, no cartão de crédito, sem comprometimento do limite.
A comunicação da campanha segue concentrada nos canais oficiais da instituição, com foco na informação clara e objetiva.
O prazo para assegurar o desconto máximo na anuidade 2026 segue até 30 de janeiro. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem interrupção no horário de almoço, na sede da OAB Rondônia, localizada na Rua Paulo Leal, nº 1300, bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho.
Informações adicionais também podem ser obtidas nos canais oficiais da OAB Rondônia ou diretamente na Tesouraria da Seccional.
