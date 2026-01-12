ARDPV fiscaliza Rodoviária após denúncia e reforça cobrança por higiene e respeito ao cidadão

Publicada em 12/01/2026 às 16h23
A Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) intensificou a fiscalização na Rodoviária da capital após receber denúncia sobre as condições de higiene dos banheiros do terminal. A atuação da Agência reforça um ponto importante para a população: as regras de limpeza já existem, são claras e estão sendo cobradas.
A equipe técnica esteve no local na sexta-feira, dia 9 de janeiro, para verificar a denúncia relacionada à sujeira e à precariedade dos banheiros. Durante a vistoria, foram identificadas falhas no cumprimento das rotinas de higienização, especialmente em um espaço que recebe grande fluxo de pessoas ao longo de todo o dia.
Diante da situação constatada, a ARDPV manteve acompanhamento ao longo do fim de semana, observando as condições do local e a execução das rotinas de limpeza, reforçando a presença da fiscalização no terminal.
Limpeza frequente e fiscalização permanente
A ação desta semana se baseia em determinação já estabelecida em novembro pela Diretoria Técnica e Operacional da ARDPV, conduzida por Alex Teixeira, que fixou parâmetros mínimos obrigatórios de limpeza, conservação e manutenção da Rodoviária Municipal.
Entre as exigências determinadas pela Agência está a realização de limpeza contínua, com esvaziamento de lixeiras e higienização em ciclos que não podem ultrapassar duas horas, especialmente nos períodos de maior movimento. A regra também prevê checagens frequentes nos banheiros, reposição constante de insumos e manutenção imediata de itens sanitários.
As medidas foram definidas para garantir que os banheiros e áreas comuns permaneçam em condições adequadas de uso ao longo de todo o dia, respeitando quem passa pelo terminal para trabalhar, viajar ou acompanhar familiares.
As determinações incluem ainda rotinas de limpeza nas áreas internas, plataformas, salas de espera e áreas externas, além da exigência de organização das equipes responsáveis pelo serviço, com controle das atividades executadas.
Fiscalização que vai além da visita
Para o presidente da ARDPV, Oscar Neto, a fiscalização não se resume a uma ida pontual ao local, mas ao acompanhamento contínuo da situação.
“A Rodoviária é um espaço essencial para a cidade. A Agência já definiu regras claras sobre limpeza e manutenção, e o nosso papel é estar presente, fiscalizar e cobrar que essas regras sejam cumpridas. O objetivo é garantir dignidade, saúde e respeito ao cidadão”, destacou.
Segundo ele, a presença da equipe por vários dias demonstra que a ARDPV trata denúncias com seriedade e acompanha de perto as condições dos serviços prestados à população.
Serviço público precisa funcionar todos os dias
A Rodoviária é um dos principais pontos de circulação de Porto Velho e recebe milhares de usuários diariamente. Banheiros sujos, lixeiras cheias e falhas na manutenção não podem ser encarados como algo normal. Por isso, a Agência reforça que limpeza frequente não é favor, é obrigação.
A ARDPV seguirá monitorando o cumprimento das determinações técnicas e adotará as providências cabíveis sempre que forem identificadas irregularidades, com foco na melhoria contínua do serviço.
Como denunciar e falar com a ARDPV
A atuação na Rodoviária mostra que quando o cidadão denuncia, a fiscalização acontece. A ARDPV mantém canal direto para receber reclamações, denúncias, sugestões e elogios relacionados aos serviços públicos regulados.
Ouvidoria ARDPV: (69) 3901-6331
Atendimento também via WhatsApp 24h
A Agência reforça que a participação da população é fundamental para identificar problemas e melhorar os serviços públicos. Cada manifestação registrada contribui para uma cidade mais organizada, limpa e respeitosa com quem a utiliza.
