Porto Velho amplia programa PVH Acessibilidade com novos micro-ônibus

A prefeitura de Porto Velho celebra avanço na mobilidade urbana inclusiva com a chegada de novos veículos para o programa PVH Acessibilidade. Dois micro-ônibus zero quilômetro acabam de integrar a frota do serviço conhecido como "porta a porta", que é exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida ou que possuem deficiências que impossibilitam o uso do transporte coletivo comum.
A renovação da frota garante conforto, segurança e qualidade no deslocamento dos usuários. Com a inclusão desses novos veículos 0 km, a Prefeitura melhora sua capacidade de atendimento. E permite que moradores da zona urbana e também dos distritos tenham acesso ao transporte gratuito e especializado, desde que sejam residentes no município.
O prefeito Léo Moraes lembrou a finalidade específica e o impacto social da iniciativa. “O ônibus serve pra buscar em casa pessoas com deficiência e levar para consultas, exames e terapias. Para se cadastrar ou agendar, vá até a Semtran ou acesse o site PVH Acessibilidade. Estamos transformando a nossa Porto Velho com serviços para todos os portovelhenses”, afirmou.
Os novos micro-ônibus são modernos e totalmente adaptados, contando com rampa elevatória e capacidade para transportar oito cadeirantes, além de seus acompanhantes. Para oferecer mais comodidade, os veículos são equipados com tecnologia de ponta, incluindo Wi-Fi, câmeras de monitoramento e GPS para o acompanhamento das rotas em tempo real.
AGENDAMENTO DO SERVIÇO
Para utilizar o transporte, o cidadão deve realizar um cadastro prévio, no site https://pvhacessibilidade.jtptransportes.com.br/ que exige a apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência, inscrição no Cadastro Único e laudo médico que ateste a deficiência.
O agendamento das viagens deve ser feito com antecedência mínima de 24 horas, podendo ser realizado de forma online pelo site oficial ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), na avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias, exatamente em frente ao Cemetron.
O PVH Acessibilidade funciona das 7h às 17h em dias úteis e das 8h às 13h aos sábados, focando prioritariamente em necessidades de saúde e educação. Aquisição dos veículos para a Prefeitura tem objetivo promover uma cidade mais acessível, garantindo que a população em situação de vulnerabilidade tenha seus direitos de locomoção plenamente atendidos.
