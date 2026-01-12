Teatro Banzeiros passa por manutenção para garantir melhores espetáculos

Publicada em 12/01/2026 às 15h49
O Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CFPE) informa que o Teatro Banzeiros está passando por manutenção e instalação de novas cortinas. Os serviços devem durar até o dia 06 de fevereiro. Durante esse intervalo, o espaço ficará temporariamente indisponível para uso.
A intervenção é necessária para a revitalização do palco e melhoria da infraestrutura do teatro, com o objetivo de qualificar ainda mais as condições de apresentação e acolhimento de eventos. As melhorias irão beneficiar diretamente servidores e profissionais da educação do município, secretarias municipais que utilizam o Teatro Banzeiros para a realização de atividades institucionais e a comunidade em geral, que frequenta o espaço para eventos culturais e educacionais.
Com a instalação das novas cortinas e os serviços de manutenção, o Teatro Banzeiros passará a oferecer uma experiência ainda mais adequada e confortável para apresentações artísticas, palestras, workshops e eventos educacionais, fortalecendo o desenvolvimento cultural e educacional do município.
O CFPE ressalta que, durante o período das obras, as salas de aula, laboratórios e áreas administrativas permanecem em pleno funcionamento, sem qualquer prejuízo às atividades regulares da instituição.
O Centro de Formação dos Profissionais da Educação agradece a compreensão de todos e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos.
